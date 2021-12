Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insécurité à Abobo - Plusieurs recommandations ont été formulées

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la commune d'Abobo, la quatrième édition des assises de la sécurité s'est tenue, le mardi 7 décembre, à la salle de mariages de la mairie.

A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites par les participants en vue de réduire considérablement l'insécurité dans la commune. Il s'agit, entre autres, de faire le suivi de la destruction des fumoirs par les forces de l'ordre ; rechercher et poursuivre les vendeurs de drogue dans la commune ; créer un cadre de réflexion sur la question des comités de surveillance des quartiers et renforcer le système d'éclairage public. Les participants ont également préconisé le renforcement de la capacité de mobilité des forces de l'ordre et invitent les sociétés de sécurité dans les quartiers à se faire recenser auprès de la police, de la gendarmerie et de la mairie.

Koné Siaka, 3è adjoint, représentant le maire Kandia Camara, a invité les parents à donner une bonne éducation à leurs progénitures. " Il faut que nous revenions à nos valeurs traditionnelles en ce qui concerne l'éducation des enfants, en leur montrant le chemin à suivre pour leur épanouissement ", a conseillé Koné Siaka. Qui estime que l'insécurité dans la commune d'Abobo est due à l'oisiveté des jeunes et surtout à la consommation des stupéfiants tels que la drogue. " Les enfants déscolarisés doivent impérativement apprendre un métier ", a souligné le représentant du maire Kandia Camara.

Pour lui, ces assises visent à améliorer la sécurité dans sa commune. " Mme le maire Kandia Camara y est très engagée ainsi que le conseil municipal. Il faut mettre à contribution les jeunes de tous les quartiers afin qu'ils s'organisent sur le terrain et collaborent avec les forces de l'ordre pour traquer tous ceux qui créent l'insécurité dans la commune ", a-t-il indiqué.

" La question la plus importante qu'il faut vraiment prendre en compte, est celle des fumoirs. Et là, nous attirons l'attention du gouvernement. Il faut bien qu'on arrive à annihiler totalement les fumoirs ", a préconisé Koné Siaka. Pour lui, détruire les fumoirs, c'est réussir à détruire les réseaux de distribution de la drogue qui est l'une des causes réelles de l'insécurité dans tous les quartiers. C'est pourquoi il invite le gouvernement à être plus regardant sur cette question. A l'issue de la crise post-électorale, a relevé Koné Siaka, 22 fumoirs ont été dénombrés dans la commune d'Abobo.

Pour le sous-directeur de la police municipale, Wagué Adama, les assises de la sécurité visent à relever les problèmes majeurs au sein des quartiers et surtout analyser les pistes de solution. Selon lui, les premières éditions avaient mis l'accent sur le phénomène des microbes et cela a permis de faire baisser le taux de criminalité dans la commune. " Il faut que les recommandations puissent nous servir de tableau de bord pour agir ", souhaite-t-il.

A noter que ces assises se déroulées autour de six communications notamment, les jeunes face aux défis de la sécurité à Abobo ; sécurisation des quartiers, l'expérience des comités de gestion des quartiers et les nouvelles formes de criminalité dans la commune d'Abobo.