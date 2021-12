Cote d'Ivoire: Gouvernance des médias - Le Fsdp finance la formation des dirigeants des entreprises de médias

" Gouvernance des médias face aux mutations multiformes ". C'est le thème de la formation des dirigeants des entreprises des médias, financée par le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) et qui se tient du 07 au 09 décembre 2021 à Cocody. Ce projet est une initiative du Groupement des Editeurs de Presse de Côte d'Ivoire (Gepci).

Les experts de l'Instituts national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-Ci), chargés de dispenser la formation, ont pour objectif de permettre aux apprenants d'acquérir pendant ces 03 jours, des compétences et stratégies susceptibles de leur permettre de comprendre le processus d'élaboration et l'analyse des états financiers d'une entreprise ; de revisiter ses principes et cadres de travail en établissant un certain état des lieux.

A l'ouverture de cette session de formation, Camara Bangali, représentant le Directeur exécutif du Fsdp, N'Guessan Bernise, a remercié le Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly pour l'intérêt qu'il porte aux activités du Fsdp. Il n'a pas manqué de remercier Zohoré Lassane, Président du bureau exécutif du Gepci, pour cette initiative de formation des dirigeants des médias.

Camara Bangali a salué l'équipe du Directeur exécutif de l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-ci), Ted Azouma chargé d'exécuter la formation. Il a rappelé que " l'Inad-Ci est une organisation de référence spécialisée dans la professionnalisation de la fonction d'Administrateur pour une meilleure gouvernance des entreprises ".

Le Président du bureau exécutif du Gepci, Zohoré Lassane à quant à lui, salué la présence massive des dirigeants des entreprises de médias à cette formation. Il a soutenu que la formation est l'une des solutions aux difficultés des médias en Côte d'ivoire. " Lorsque nous ne sommes pas préparés à gérer une entreprises, nous pouvons commettre des imperfections. Conscients de cela, nous avons initié cette formation avec l'appui du Fsdp et l'expertise de l'Inad-Ci pour un renforcement de nos capacités " a soutenu le Président du bureau exécutif du Gepci. Il a ajouté que : " Sans formation, nous seront toujours dans les difficultés. Vous pouvez recevoir des financements, mais si vous n'avez pas une bonne stratégie, cela ne produira pas l'effet escompté ".

Le Directeur exécutif de l'Inad-Ci, Ted Azouma a, au nom de son Conseil d'administration présidée par Mme Viviane Zunon Kipré remercié Abdou Abdou, Président du Conseil de Gestion, N'Guessan Bernise, Directeur exécutif du FSDP, le Président du bureau exécutif du Gepci, Zohoré Lassane pour cette formation en faveur des dirigeants des entreprises de médias.

Rappelons que le Fsdp finance au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d'intérêt collectif des organisations professionnelles. Il leur accorde aussi des subventions et des dons.

Le Fsdp cautionne, auprès d'un partenaire bancaire, les emprunts des entreprises privées et des organisations professionnelles du secteur de la presse et de communication audiovisuelle.