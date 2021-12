Afrique: Ligue africaine de basket-ball - La Soa sort le drapeau national !

Les rencontres de la Conférence Ouest de la Ligue africaine de basket-ball (Bal) qui vont se dérouler du 11 au 16 décembre, au palais polyvalent des sports de Yaoundé (Cameroun) ont un caractère spécial pour la Société omnisports de l'armée (Soa) de Côte d'Ivoire.

Au-delà du jeu et du spectacle qu'ils adorent produire sur les parquets, les hommes du colonel Moussa sous la haute supervision du général Ali Justin Dem ont été fouettés dans leur amour-propre, après le tirage au sort.

Ils ont été reversés dans un groupe G1 qu'ils partagent avec l'Association sportive du Port autonome (Aspac) de Cotonou, les Forces armées et police (Fap) du Cameroun et l'Association sportive de la Police (Asp) du Mali. Il s'agit d'un groupe bien corsé entre soldats et policiers.

Sauf les Portuaires de Cotonou font figure de tocards. Du coup, les Ivoiriens se retrouvent dans un groupe de policiers et de militaires, en dehors de l'équipe béninoise qui pleure déjà son sort. Les Militaires ivoiriens, eux, y voient un challenge plus qu'excitant : prouver que la Côte d'Ivoire possède une armée forte et conquérante.

" Notre groupe G1 est constitué de trois équipes militaires et assimilées. Cela devient une question de puissance militaire nationale et de réputation ", prévient Christian Coulibaly, entraîneur de l'équipe.

Avec les joueurs , tous leurs dirigeants sont conscients de cette mission ô combien exaltante. Du coup, à l'image de leur grand patron, le général de brigade Ali Dem, la Soa ne parle plus. Elle agit.

Un ailier fort et un pivot en renfort

Pour joindre l'acte à la parole, ils ont décidé de se donner les moyens de leur ambition, en recrutant des joueurs à la taille de l'épreuve. En tout cas depuis trois jours Da'guan P Cook, un ailier fort américain (2m 05) et le pivot serbe Dragan Tubak (2m17) sont aperçus du côté de centre d'entraînement de l'équipe, sous le hangar de la caserne des Sapeurs-pompiers militaires de l'Indenié. Deux renforts considérables qui traduisent dans les actes la volonté de faire honneur à la Côte d'Ivoire.

Mais ce n'est pas tout, la Soa dans cette bataille des meilleurs clubs des nations a besoins de plus que cela. Il faut des moyens conséquents. C'est pourquoi les dirigeants de la section basket, seraient davantage plus heureux si la hiérarchie jusqu'à la Défense, tout le monde s'y mettaient. C'est ce qui se fait ailleurs. Montrer que l'armée de Côte d'Ivoire est adossée à des piliers très solides. Il en faudra pour que la seule équipe ivoirienne engagée dans cette compétition puisse aller le plus loin possible. Et ce malgré l'expérience des autres.

En effet, les Fap du Cameroun ont disputé la phase finale de la 1ère édition au Rwanda 2021. Ils étaient tombés en quarts de finale face aux Égyptiens du Zamaleck, sacré champions. L'As Police du Mali également un gros morceau était aussi à Kigali la saison passée. C'est dire que la tâche s'annonce très ardue dans cette épreuve de la Conférence Ouest à Yaoundé.