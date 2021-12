Afrique: Coupe de la confédération/Phase de poules - De sérieux clients pour les Mimos

L'Asec Mimosas participera pour la 4e fois à la phase de groupes de la Coupe de la confédération après 2011, 2014 et 2018. Les champions de Côte d'Ivoire ont obtenu leur qualification en disposant des Angolais d'Interclube en match de barrages (2-0/3-2). Quatorze clubs sur les seize attendus à cette phase de poules sont connus.

Au regard des forces en présence, c'est une compétition qui sera très relevée. L'Asec Mimosas aura affaire à de sérieux clients. Des clubs qui sont pour la plupart habitués à la Coupe de la confédération et aux joutes continentales au niveau des clubs ces dernières années.

Parmi les 14 qualifiés on retrouve trois anciens champions et des clubs qui ont déjà disputé la finale. Avec trois titres remportés (2007, 2008 et 2013), le CS Sfaxien de Tunisie est le plus titré. Il faudra compter également avec les Congolais du Tp Mazembé qui ont deux trophées à leur actif (2014 et 2017). Berkane du Maroc a gagné la Coupe de la confédération en 2020. En dehors de ces trois vainqueurs, il faut prendre au sérieux Pyramids d'Égypte, finaliste en 2020, Orlando Pirates, finaliste également 2015.

Il y a enfin ces équipes qui bien que n'ayant pas gagné la Coupe, sont des habituées de la compétition. C'est le cas de Zanaco de Zambie, d'Al Masry d'Égypte et Simba de Tanzanie. Js Kabylie d'Algérie et Enyimba du Nigeria pourrait rejoindre ces groupes en cas de qualification.

Les deux équipes doivent affronter respectivement Royal Leopard d'Eswatini et El Ittihad de Libye en match en retard des barrages. La date du tirage au sort pour la phase de poules n'a pas encore été fixée par la Confédération africaine de football (Caf) mais devait avoir lieu entre fin décembre et début janvier 2022. Toutes les équipes qualifiées seront réparties dans quatre chapeaux en fonction de leur performance dans la compétition depuis 2004.

Avec seulement 5 pts, l'Asec pourrait se retrouver dans le chapeau 3 ou le chapeau 4. Il n'échappera donc pas à l'une des têtes fortes du chapeau 1 où figurent déjà le Tp Mazembé, Berkane, et Cs Sfaxien en attendant les résultats de la JS Kabylie et Enyimba.

Il faut également rappeler que l'Asec n'est jamais allée au-delà de la phase de poule en trois participations. En 2011, elle a terminé 3e de la poule A derrière Club africain et Inter d'Angola. En 2013, les Mimos sont sortis de la compétition en finissant 4e dans une poule A avec Léopards du Congo, Coton Sports du Cameroun et Real Bamako. Enfin en 2018, les Mimos ont fini 3e derrière le Raja de Casablanca et Vita Club de Rd Congo .