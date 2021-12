Congo-Brazzaville: Elections de 2023 - La Céni balise la voie pour un processus électoral apaisé

A peine qu'il a pris les rennes de la Centrale électorale, Denis Kadima, le nouveau patron de la Commission électorale nationale indépendante ((Céni), a pris ses marques.

Le temps presse. La mise à niveau du personnel, cadres et agents de la Céni en prévision des échances électorales de 2023 s'impose. Car, il faut, d'ores et déjà, élaborer une feuille de route, voter un budget et mettre en place diverses sratégies pour mieux organiser le processus électoral. A présent qu'une tendance au consensus est en train de se déssiner autour de sa personne à la suite du quitus des évêsques catholiques membres de la Cnférence épiscopale nationale du Congo, hier encore refractaires à sa candidature, Denis Kadima a aujourd'hui les coudées franches pour mener le processus électoral à bon port.

Conscient de l'enjeu, le nouveau présudent de l'institution a initié récemment un séminaire de renforcement des capacités destiné au personnel de la Céni afin de l'amener à maîtriser quelques fondamentaux censés l'outiller afin de prétendre administrer avec efficacité une institution de l'ampleur de la Céni. Les thématiques opérationnelles transversales et spécifiques étaient au menu des échanges qui ont permis d'apporter un éclairage judiciaire sur la manière de mener les opérations électorales avec l'implication de toutes les parties prenantes au processus électoral. Par l'organisation de ce seminaire, Denis Kadima a tenu à apporter sa touche de renouveau aux différentes approches stratégiques pour la bonne gestion du processus électoral. Ainsi donc, divers thèmes ont été abordés.

Du leadership et gestion des conflits électoraux à la problématique de vote des Congolais de l'étranger, en passant par la participation des femmes, jeunes et autres groupes spécifiques au processus électoral, sans oublier la diplomatie électorale ainsi que les sytèmes électoraux, toute la problématique électorale avait été scrutée dans toute sa diversité. " Ce séminaire a permis à la Céni désormais de se doter d'une feuille de route, des orientations en rapport avec le plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futures, d'un plan logistique des opérations, d'un canevas des réformes du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique ", a indiqué Denis Kadima pour qui, la voie est desormais balisée en persective de l'organisation des életions de 2023.