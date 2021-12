Congo-Kinshasa: Nouvellement nommé PCA - Alphonse Kaputo, un Technocrate au parcours élogieux à la tête de la Gécamines

Au terme d'une Ordonnance présidentielle lue sur les antennes de la Radiotélévision Nationale Congolaise, en date du 4 décembre 2021, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur la personne d'Alphonse Kaputo Kalubi nommé au poste du Président du Conseil d'administration de la Générale des Carrières et de Mines (Gécamines).

Un choix qui vaut tout son pesant d'or au regard de la technicité de l'heureux promu et de sa longue expérience de plus de 39 ans au sein de ce géant minier, n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure qui veulent jeter un discrédit sur ce choix jugé pourtant judicieux par plusieurs observateurs avertis.

Qui est Alphonse Kaputo Kalubi ?

Alphonse Kaputo Kalubi est un natif de la ville de Lubumbashi, né le 14 janvier 1953. Originaire du territoire de Kasenga dans le Haut-Katanga, Alphonse Kaputo est marié et père de huit enfants.

Un cursus universitaire qui séduit

Cadre à la Gécamines depuis plusieurs années, Alphonse Kaputo Kalubi a fait ses études suivant un cursus normal.

De 1959-1965 : Alphonse Kaputo obtient son certificat de fin d'études primaires à l'école Belge de Kambove dans le Sud-Est de la RDC, dans l'ex Katanga.

De 1965-1970 : il est diplômé d'Etat à l'Athénée Royale de Likasi avant de poursuivre les études au niveau universitaire à l'Université Nationale du Zaïre (UNAZA), d'abord comme Gradué en sciences de la Terre, option Géologie, et en minéralogie à la Faculté de sciences (1974-1977), ensuite licencié à la même faculté, c'est-à-dire en Sciences de la Terre, option Géologie. Un ingénieur de la première Université publique en République Démocratique du Congo.

39 ans d'expertise dans plusieurs domaines

L'ingénieur Alphonse Kaputo Kalubi est d'une forte expérience de plus de 39 ans dans plusieurs domaines. Dans la foulée, on peut notamment relever la recherche géologique fondamentale, l'exploration géologique, la prospection de détail ou stratégique, la géologie minière, la cartographie géologique, la géologie appliquée, la loi minière de la RDC, l'économie minière, les études de préfaisabilité et de faisabilité, l'organisation et la gestion des entreprises minières.

Au sein de la Gécamines où il est désormais Président du Conseil d'administration (PCA), Alphonse Kaputo Kalubi a exercé plusieurs fonctions avant sa nomination par le Président de la RDC.

Compétences et Expériences hors du commun (Directeur du Bureau d'Etudes Géologiques)

A ce poste, au sein de la Gécamines, Alphonse Kaputo Kalubi avait la mission de diriger et de contrôler les activités géologiques, cartographiques et topographiques sur l'ensemble des concessions de la Gécamines. Aussi, avait-il la mission d'organiser la recherche pour le développement minier des secteurs de la Gécamines et particulièrement les problèmes ayant trait à la géologie des mines et la nature des minerais alimentés dans les usines de production des métaux.

Il avait également pour mission de collaborer à l'élaboration des programmes d'activités de production, de planification, de recherche et de développement de la Gécamines, sauvegarde du patrimoine géologique de la GÉCAMINES, participation active dans près de 30 partenariats du géant minier congolais,

Intérimaire à la Direction de Planification et Développement (PRD IDIR) et de la Direction des Mines et carrières (DMCIDIR).

De 1994 à 1997 : Directeur adjoint du Bureau d'Etudes géologiques à Likasi

A ce poste, Alphonse Kaputo Kalubi, avait pour mission d'assister et de conseiller le Directeur du Bureau d'Etudes Géologiques de la GECAMINES dans l'exercice de son mandat spécialement sur les problèmes de sélectivité minière, coordonner les activités relatives aux études, aux projets et aux problèmes d'exploitation à long terme avec comme objectif d'améliorer les conditions de prospection et d'exploitation, superviser le pool d'etudes géologiques dans le domaine du laboratoire de minéralogie et de pétrographie, la géologie de de l'ingénieur, la géologie appliquée et minière, l'informatique et les techniques ainsi que les équipements géologiques récents.

De 1993 à 1994 : Géologue chef de Groupe à Kolwezi (1993-1994)

Géologue chef du Groupe Ouest chargé du suivi de la sélectivité des exploitations minières de plus de cinq mines à ciel ouvert carrières (KTO EST, MUSONOI, DIKULUWE, MASHAMBA OUEST, MASHAMBA EST, MUTOSHI) et une mine souterraine (KAMOTO) de plus d'un million des tonnes des minerais par mois) et supervision des travaux de prospection et topographiques du groupe ouest.

Formation et stages effectues

De 1988 à1989 ULB2, CESTEMIN3, CESEV4 (NANCY) Belgique, France.

Il s'est agi ici, d'un stage de perfectionnement en sélectivité minière dans les mines et organismes français et Belges (Mines de St SALVY, Mine de MALINE, Mine de BELLEZANE, Mine de BOURNEIX, Mine de LODEVE, SEP AlCOGEMA, BRGM, DIASOL et EUROSENSE).

Signalons qu'Alphonse Kaputo Kalubi est également passé par un stage de formation en Géostatistique (it GEOV ARIANCE it Fontainebleau) en France et au centre de géostatistique de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines.

ADMINISTRATEUR DE SOCIETE

De 2007- 2017 : Administrateur à la société SHITURU MINING (SMCO)

De 2011-2017 : Administrateur à la société COMNIUS

Alphonse Kaputo Kalubi, est aussi Expert dans une sphère en-dehors de la Gécamines

Il a été tour à tour, expert technique en Géologie au Gouvernorat de la Province du Katanga, évaluateur des travaux de recherche géologique et de plusieurs études de faisabilité.

Il a été également à la SADC : Southern African Development Community

IGCP: International Geological Correlations Programme

IUGS: Internatinal Union of Geological Sciences

IAGOD : International Association on Genesis of Ore Deposits ou association internationale sur la métallogénie des gisements métallifères.

Alphonse Kaputo, reste un homme très ambitieux pour servir son pays

Formation académique et mon expérience professionnelle m'orientent vers la gestion rationnelle des ressources naturelles, matérielles et humaines " dit-il prouvant ses ambitions dans la gestion rationnelle.

" Dans le contexte actuel où la plupart des compagnies de mon Pays connaissent de sérieuses difficultés financières et techniques, mon désir est d'apporter ma contribution dans la connaissance de la géologie et la gestion des entreprises minières, dans l'évaluation technico-économique des projets en vue d'optimiser la production en produisant à moindre coût pour le plus grand profit des entreprises ", soutient le désormais nouveau PCA de la Gécamines.

" Je suis également disponible pour exercer des fonctions de responsables dans la gestion de la chose publique là où le devoir de citoyen m'appelle, dans l'intérêt des populations du Katanga, de la République Démocratique du Congo en particulier et, en général de l'humanité sur toute la planète " expliquait-il avant son avènement à la tête du Conseil d'administration de la Gécamines.

Aujourd'hui, un nouveau défi est devant Alphonse Kaputo Kalubi. Fort de son expérience, la relève du géant minier est au centre de ses préoccupations ainsi que le souhaite le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.