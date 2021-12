Congo-Kinshasa: Un modèle à suivre - MSC - Hervé Issay dote l'Interfédéral de la Funa d'un nouveau siège

Le parti politique "Mouvement de Solidarité pour le Changement" a inauguré le samedi 5 décembre 2021 le nouveau siège de l'Interfédéral de la Funa. Ce siège est situé aux croisements des avenues Assossa et Banalia, dans la commune de Kasa-Vubu.

Un événement haut en couleur qui a connu la participation de hauts cadres du MSC notamment, l'Honorable Laurent Batumona, le Président provincial du MSC ville de Kinshasa, Jeannot Binanu, le président interfédéral Didier Mpambia, de la Tshangu et du Mont-Amba. On aussi noté la présence de Présidents interfédéraux des jeunes, des femmes des différents interfédéraux. " Ce lieu doit devenir une ruche studieuse, laborieuse et prometteuse pour assumer la vision du MSC ", a déclaré l'Autorité morale du MSC avant de prévenir : "Les combattants à se tenir prêts pour les échéances de 2023. Sachant que nous soutenons notre candidat aux élections de 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, le MSC nous devons l'accompagner jusqu'à la victoire".

Me Hervé Issay, Président de l'Interfédéral de la Funa a réussi son pari. L'Interfédéral du MSC/Funa à un siège à Kasa-Vubu. C'est l'Honorable Laurent Batumona, Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement qui a procédé, dimanche 5 décembre 2021, à l'inauguration de ce nouveau siège situé aux croisements des avenues Assossa et Banalia dans la commune de Kasa-Vubu.

A cette cérémonie, l'élu de la Funa a félicité Me Hervé Issay pour son dynamisme et pour avoir doté l'Interfédéral de la Funa d'un siège quelques mois seulement après son adhésion au MSC. Me Hervé Issay est pour lui un modèle pour le MSC que les autres membres puissent suivre. Il appelle les membres du Parti à donner des réponses adéquates, à apporter des explications aux préoccupations de la population en se basant sur notre soutien aux actions sociales du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Il a exhorté tous les cadres et combattants du MSC à se mettre au travail de sensibilisation et mobilisation de nouveaux adhérents et de transmettre clairement la vision sociale du Parti et les actions sociales que le MSC pose pour la population. Aussi, a-t-il prévenu, les combattants à se tenir prêts pour les échéances de 2023. "Sachant que nous soutenons notre candidat unique aux élections de 2023 : Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le MSC nous devons l'accompagner jusqu'à la victoire", a-t-il martelé. Il a, à cette occasion, recommandé aux membres du MSC à avoir dans chaque rue du quartier un chef du MSC.

A son tour, le Président provincial du MSC ville-province de Kinshasa, Jeannot Binanu a martelé sur le fait que 2023 doit être dans la tête de tous les combattants et cadres du MSC à produire plus de cinquante députés nationaux. Il a soutenu que le nouveau siège inauguré ce jour est à l'image des ambitions du Parti qui s'inscrit dans la dynamique de la reconquête du pouvoir par le MSC à tous les niveaux sous le leadership de notre Autorité morale, l'Honorable Laurent Batumona. A en croire Jeannot Binanu, le MSC est le Parti phare qui symbolise la nouvelle dynamique du parti, pour de nouvelles ambitions. "Le MSC ambitionne de s'implanter sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, ce siège est notre Céni où nous devons venir nous enrôler", a-t-il poursuivi.

Le Secrétaire Général Adjoint en charge de l'implantation, Jules Mukumbi, a loué l'acquisition de ce nouveau siège par l'Interfédéral de la Funa car, selon lui, c'est une manière de matérialiser la vision de l'Autorité Morale Laurent Batumona. La cérémonie a été ponctuée par la coupure du ruban symbolique par Laurent Batumona, avant la visite de différents locaux de ce bâtiment par les cadres du parti et tous les invités de marque.

Homme d'action à la tête de l'interfédéral de la Funa

Me Hervé Issay a, par ailleurs, lancé le premier " chantier " du parti, consacré à la mobilisation des membres pour la conquête de nouveaux adhérents dans la commune de Kasa-Vubu. D'autres chantiers seront lancés dans les prochains mois autour de quatre grands axes : sensibilisation de membres du Parti, cotisation, mobilisation pour l'installation de nouvelles cellules, et l'engagement pour la participation aux élections avec mission d'avoir beaucoup de députés. Il a aussi appelé les combattants a plus de vigilance et à s'approcher plus de la population pour avoir suffisamment et rapidement les informations sur la marche du Parti.