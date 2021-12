Congo-Kinshasa: Avec la contribution de SANRU asbl - Produits et services de Santé - Les ateliers sur la rationalisation des structures des prix officiellement lancés en RDC

Tel qu'annoncé, les ateliers sur la Rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de Santé en République Démocratique du Congo ont été lancés hier, mardi 7 décembre 2021, dans la salle de spectacle du palais du peuple, par le VPM Ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asselo, qui a représenté le Président de la RDC, Félix Tshisekedi.

Ces activités qui se déroulent sous le Haut patronage du Président de la République ont connu la participation des corps constitués, des Députés et Sénateurs, du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédités à Kinshasa, des représentants des organisations internationales et les partenaires techniques et financiers dont SANRU asbl. Dans son discours circonstanciel, le Ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a expliqué que l'instauration du "Juste prix" pour les produits et services du secteur de la santé vise l'accès de tous aux soins ou à la Couverture Santé Universelle.

D'après lui, l'action de son Ministère s'inscrit dans la vision du Président de la République qui cherche l'avènement du prix juste dans différents secteurs pour le bien-être de la population. L'acte fondateur de la politique du "juste prix" provient de la 9èmeréunion du Conseil des Ministres du 25 juin 2021. Au cours de cette réunion, il a été recommandé la poursuite de la rationalisation des structures des prix des biens de première nécessité dont les produits et services du secteur de la santé pour améliorer leur disponibilité et leur accessibilité à la majorité de la population dans le cadre de la Couverture Santé Universelle.

La recherche du "Juste prix" demeure l'objectif permanent pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Les trois ateliers vont aboutir sur des résolutions et des recommandations avec la prise au plus vite de textes réglementaires pour consacrer la baisse substantielle des prix et tarifs des produits et services du secteur de santé.

Ces assises auront pour mission de donner la possibilité aux populations de bénéficier des soins et produits à un prix abordable. A en croire Jean-Marie Kalumba, le travail de rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de Santé en République Démocratique du Congo se présente comme un préalable pour l'accès aux soins de santé pour toutes les catégories sociales.

Après son discours, le représentant de l'OMS et l'USAID ont salué cette initiative. Son collègue, le Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Mbungani a rappelé l'importance de ces ateliers. Pour rappel, mardi 23 décembre dernier, une réunion de restitution des travaux préparatoires des ateliers sur la "Rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de Santé en République Démocratique du Congo" avait eu lieu au salon Rouge, 1er niveau de l'Immeuble du Gouvernement à Kinshasa.

Le Ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba et celui de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Mbungani, avaient tenu, tous les deux, à encourager les partenaires, les membres des commissions qui ont réalisé un travail extraordinaire dans ce processus. Ils ont, en outre, rappelé l'importance de ces travaux préparatoires. SANRU asbl, véritable partenaire du Gouvernement, avait participé efficacement à ces assises jusqu'à la conclusion finale. C'est ce soutien qui se poursuit durant ces assises qui vont se clôturer le 11 décembre 2021.