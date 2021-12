Ile Maurice: Logements sociaux à risque - Environ 150 maisons en amiante seront démantelées

La Mivoie, La Ferme, Henrietta, Bois-Cheri, Bénarès, L'Agrément, Verdun, Bramsthan, Olivia, Pamplemousses, Montagne-Longue, Poudred'Or, La-Sourdine... le ministère de l'Environnement recherche un "contracteur" pour démanteler, enlever et disposer des partitions cimentées d'amiante des logements sociaux EDC, ex-CHA, dans ces régions.

Si son utilisation est interdite depuis plus d'une quinzaine d'années, l'amiante est toujours présente dans bon nombre de maisons habitées ou inhabitées. Selon le ministère, chaque maison contient 100 feuilles d'asbestos cimenté. Ces feuilles d'amiante jugées dangereuses pour la santé doivent être emballées dans du plastique et acheminées au site d'enfouissement de Mare-Chicose.

Pour ces travaux, le ministère recherche un entrepreneur ayant une connaissance approfondie du matériau, de sa composition et des meilleures techniques d'élimination à adopter. En effet, l'exposition à l'amiante peut provoquer diverses maladies, telles que le cancer du poumon. Il est donc nécessaire que les travaux de désamiantage soit effectués avec le plus grand soin. Le "contracteur" devra appliquer des mesures strictes d'ingénierie et de santé et sécurité pour contrôler l'exposition aux fibres d'amiante pendant les travaux de démantèlement.

L'entrepreneur doit s'assurer que la surveillance de l'air est effectuée par le Mauritius Standards Bureau (MSB) ou par une autre organisation. Il doit avoir le savoir-faire pour construire des enceintes avec des unités de pression négative et s'assurer que les tests et la surveillance des enceintes sont effectués (par exemple, test de fumée). Les travaux devront être complétés dans deux ans. Le 6 juin 2018, dans un document déposé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Environnement a recensé 3 113 maisons EDC, ex-CHA, contenant de l'amiante, dans différentes régions du pays.

Les régions avec des lotissements edc en amiante

Rivière-Noire : La Mivoie, La Ferme, L'Embrasure et Case-Noyale / Plaines-Wilhems : Henrietta / Savanne : Bois-Chéri, Bénarès, Camp-Diable, Petit-Bien, Surinam et Bel-Ombre / Moka : L'Agrément, Verdun, Bonne-Veine, Telfair et Dubreuil / Flacq :Camp Sonah, Bramsthan, St-Julien d'Hotman, Médine Camp-de-Masque, Poste-de-Flacq, Quatre-Cocos, MontagneBlanche, Grande-Rivière-Sud-Est, Lallmatie, Olivia et Argy / Pamplemousses :Plaine-des-Papayes, Pamplemousses, Triolet et Montagne-Longue / Rivière-du-Rempart : Amaury, Poudre-d'Or, Piton, Grand-Gaube, Rivière-du-Rempart et Goodlands / Grand-Port : Rose-Belle,La Rosa, Riche-en-Eau, La Chaux, Plaine-Magnien et La Sourdine.