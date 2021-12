Sénégal: Lutte contre le terrorisme, reforme du conseil de sécurite, vaccination contre la Covid-19... - Macky et Ramophosa, avocats de l'Afrique

En visite officielle au Sénégal, le président Sud-africain Matamela Cyril Ramophosa et le président Macky Sall ont fait face à la presse hier, mardi 7 décembre pour partager leur position sur les questions liées à la sécurité des Etats, la réforme du Conseil de sécurité, la vaccination des populations africaines et le développement des économies respectives. A noter qu'auparavant le président Ramophosa a pris part la 7ème édition du Forum international sur la sécurité.

En conférence de presse conjointe, hier mardi, au palais de la République, les présidents Macky Sall et Matamela Cyril Ramophosa, après une économie succincte de leurs échanges ont tour à tour répondu aux sujets brulants à savoir la lutte contre le terrorisme, la réforme du Conseil de sécurité des Nations-Unies, la vaccination contre la covid-19 et le développement des économies respectives.

S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité des Nations-Unies, le président Sall laisse entendre que "le continent africain se bat depuis plus de 20 ans pour arriver à une réforme qui permettra à l'Afrique de disposer de 2 sièges permanents avec droit de véto, et ça reste une position officielle du continent ".

Mais, il s'est empressé de préciser: " Nous avons déjà 3 sièges de membres non permanents qui tournent autour du conseil de sécurité ". Toutefois, explique-t-il : " Le sujet est assez délicat parce que les Etats n'ont pas la même vision mais à signaler que ce sujet intéresse les autres puissances du monde, non sans préciser que le Sénégal se tient à cette position officielle tout en suscitant des discussions au sein du continent pour faire évoluer le sujet, de façon à faire acter cette décision".

Quant à la matérialisation de ce vœu, il donne sa langue au chat. " Seul Dieu sait quand est ce qu'elle va se matérialiser puisque beaucoup d'intérêts sont en jeu ". Mais, poursuit-t-il pour s'en désoler : " Ce qui est certain et inacceptable, c'est le fait que le continent africain fort de 54 pays ne soit pas représenté comme membre permanent au Conseil de sécurité".

Mais pour le président Sall, l'espoir est permis : " Avec l'Afrique du Sud et tous les autres pays nous allons continuer à nous battre pour faire cesser cette injustice faite à l'Afrique".

Au sujet de l'insécurité, fait savoir le président Ramophosa : "Sachiez que nous (Macky Sall et Matamela Cyril Ramophosa) travaillons à la stabilité et la sécurité, parce que nous sommes très attachés à ces valeurs de paix et la sécurité dans le Sahel dans d'autres parties du continent, notamment en Afrique Australe et aux activités violentes d'insurgés qui ont envahi le Mozambique".

Au niveau continental, précisément pour ce qui est de l'Afrique Australe, "nous avons pu mettre en action une force d'intervention pour prendre en charge cette question et cela a été couronné de succès. Et nous souhaitons la même chose pour les autres pays du continent. Nous voulons que la région du Sahel soit stable... Je tiens à encourager et à féliciter la Cedeao dans son commun vouloir de prendre en charge des questions très importantes pour le développement. Nous avons beaucoup à donner et à recevoir des uns et des autres", a salué le chef de nation arc-en-ciel.

Reprouvant la non-participation du continent dans le concert des décideurs de ce monde, il le dit à haute voix. "Comme vous le savez, l'Afrique fait face à beaucoup d'injustices, 1,3 milliard de personnes ne sont pas représentées au Conseil de sécurité de l'Onu, à part 3 membres non permanents, sans droit de véto. Et ceci est une injustice globale qui doit prendre fin. Le continent doit contribuer à la réforme de l'Onu. Nous voulons que l'Afrique soit bien représentée et bien entendu parce que on ne peut pas ignorer toute cette population".

"L'Afrique, ventre mou du terrorisme"

Pour ce qui est des menaces qui pèsent sur le continent, le président Sall dira : "Nous constatons pour le regretter que l'Afrique soit devenue par la force des choses le ventre mou du terrorisme". Campant son sujet, le chef de l'Etat de rappeler ceci : "Lorsque le terrorisme a été vaincu en Syrie et en Irak par une coalition internationale avec des moyens colossaux, l'Etat islamique s'est quelque peu replié vers la Lybie. Et de l'abondance d'armes de la Lybie, la région du Sahel est envahie".

Donc, dira-t-il : "L'Afrique est victime des politiques mises en œuvres par d'autres puissances et compte tenu de l'insuffisance des moyens dans les différents pays africains mais également des conséquences issues des politiques d'ajustement structurelles qui ont marqué nos pays ces 30 dernières années, nos relations et les institutions de Bretton Woods (Banque mondiale, Fonds monétaire international) qui empêchent nos Etats de dépenser dans le secteur militaire, nous a amené à payer au plus fort cette erreur. En clair, beaucoup de nos pays ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de leurs populations face aux menaces terroristes".

Donc, rajoute-t-il : "il faut une action globale d'abord au niveau de l'Afrique avec la force africaine en attente d'environ 25 000 soldats entrainés à partir des Etats et des régions. Une manière pour les Etats de suppléer aux carences nationales".

La paix et la sécurité incombent au Conseil de sécurité

Sans langue de bois, le président Sall dira que la paix et la sécurité dans le monde incombent au Conseil de sécurité des Nations-Unies. "C'est de la responsabilité des Nations-Unies d'assurer la paix et la sécurité dans le monde", tonne-t-il.Donc, poursuit-il : "Le Conseil de sécurité des Nations-Unies doit prendre en charge la lutte contre le terrorisme en Afrique et dégager les moyens qu'il faut comme ce fut le cas en Afghanistan et dans bien des régions du monde, mettre les moyens qu'il faut pour une lutte efficacement et mettre hors état de nuire les terroristes". Ces efforts de lutte contre le terrorisme nous amènent à réduire nous investissements dans la santé, l'éducation et l'agriculture devant nous conduire à l'émergence.

Pour ce faire, dira le président Sall " l'Union africaine a un rôle à jouer, les Communautés économiques régionales, les Etats eux-mêmes ont un rôle à jouer dans les moyens à mettre en œuvre pour assurer la défense de chaque pays de notre continent". Donc, "nous y travaillons et nous devons être optimiste par rapport aux résultats attendus".

La question de la Sécurité est devenue une sur-priorité du continent

"Certes, ce n'est pas simple puisque les priorités sont partout et prégnantes. Mais la question de la sécurité est devenue une sur-priorité du continent. Et nous allons y mettre tous les moyens possibles à disposition du continent pour neutraliser le terrorisme dans le continent".

A ce sujet, le président Sud-africain M. Ramophosa dira : "il est grand temps qu'on prenne en charge les questions de sécurité et de santé".

Le développement du système sanitaire africain s'impose

Donc, " l'échec d'avoir des ressources adéquates pour pouvoir vacciner nos populations au niveau continental est vraiment une menace par rapport à nos économies parce qu'elles auront du mal à se remettre, à moins que nos populations soient vaccinées", rajoute-t-il. "Avec nos économies faibles, nous pouvons mettre en place une force qui pourrait être utilisée... Nous l'avons vu dans d'autres pays avec la dégradation de leur économie". Et donc, poursuit le président sud-africain "cela a été un terreau fertile pour le recrutement de jeunes terroristes. Mais, de toute façon, les économies faibles posent énormément problème par rapport à la sécurité et surtout au devenir de ces pays éprouvés par le terrorisme".

Convaincu de la nécessité des Etats africains de coopérer davantage pour faire face à ces défis, il dira : "Si rien n'est fait dans sens, nous sommes exposés aux menaces. Donc, au plan africain, une force covid doit être mise en place pour qu'on puisse être vacciner, qu'on puisse développer notre système de santé". Mieux, "nous ne devons pas mettre l'accent essentiellement sur la covid mais sur notre système de santé. Donc, améliorer notre système de santé, c'est améliorer nos économies... "

Promotion de partenariats Privés Sénégalais et Sud-africains

Pour ce qui est de la coopération économique et commerciale, les deux chefs d'Etat ont invité les secteurs privés respectif à promouvoir des partenariats entre les chambres consulaires et appelé à la reprise des travaux relatifs à la signature d'un accord de non double imposition entre coopérants. Ils ont également souligné la nécessité d'élargir la coopération dans le domaine de l'industrie et des mines, notamment à travers le transfert de technologie. A ce sujet, le président Sall a invité le secteur industriel sud-africain à investir au Sénégal dans cadre du projet de développement et de promotion des sites et parcs industriels modernes du Plan Sénégal émergent (Pse).

Gorée et le Musée Robben Island actent un accord de jumelage

Au plan culturel, les deux chefs d'Etat ont salué la régularité des échanges culturelles entre les deux pays et l'organisation, à Dakar des cérémonies commémoratives du 30ème anniversaire de la conférence de Dakar de 1987 ainsi que la signature en marge de celles-ci de l'accord de jumelage entre la maison des esclaves de Gorée et le Musée Robben Island.

Dans la même logique, ils ont exhorté les deux administrations respectives à poursuivre les discussions, en vue de conclure des accords, lors de la prochaine session de la grande commission mixte dans les domaines de la justice, de la formation professionnelle, du travail, de la recherche, des échanges pédagogiques et universitaires, de la santé, ainsi que du développement du capital humain.

Dans l'après midi d'hier, les deux chefs d'Etats ont effectué une visite à Gorée.

Quatre (04) accords conclus

A noter que la visite du président Sud-africain a été aussi marquée par la signature de quatre (04) accords portant sur les consultations politiques, la commission mixte de coopération, la santé, et l'aquaculture.