Afrique: Paix et sécurité - Les messages forts de Dakar

Le septième forum qui s'est terminé hier, propose d'harmoniser les moyens et les stratégies de lutte contre le terrorisme au niveau mondial.

La septième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte lundi dernier à Dakar en présence de cinq chefs d'Etat africains, trois cadres du département d'Etat américain et d'autres personnalités à haut vol comme la ministre française des Armées. Faut-il le préciser d'emblée, le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité est régi par les règles de Chatham House qui consacrent la confidentialité des informations échangées, et surtout des discussions sans tabou, sur des problématiques sensibles telles que la paix et la sécurité en Afrique.

L'enjeu se situait autour de la thématique de " stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid ". Cette thématique se justifie : " Si l'Afrique sombre dans une situation économique dramatique, s'il y a désespoir des populations, nous ne pourrons pas apporter de solutions durables aux problématiques de paix de sécurité ", a expliqué François-Charles Timmerman, directeur de l'organisation du Forum. Le Covid a fortement impacté l'Afrique alors que son économie amorçait sa relance. Le continent s'est retrouvé isolé. Les exportations de matières premières ont plombé et les importations de produits transformés sont presqu'au point mort. Il aurait été incohérent de continuer à parler de paix et de sécurité, sans prendre en compte le contexte sanitaire.

Le président sénégalais, Macky Sall a estimé qu'en plus des efforts internes de mobilisation des ressources, il fallait repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions du financement de l'émergence de son continent. Pour lui, les réformes porteraient sur six domaines : l'assouplissement des règles de l'OCDE pour les prêts-export, la correction des règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique, la promotion des financements mixtes, la simplification les procédures d'instruction des dossiers de financement des projets, la garantie d'une transition énergétique équitable et l'amélioration les règles du système fiscal international afin que l'impôt soit payé là où la richesse est créée. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a fustigé la politique du " double standard ".

" Le terrorisme en Syrie et en Irak serait-il digne d'être vaincu alors que le terrorisme au Sahel et ailleurs en Afrique ne le serait pas? Pourquoi la force de défense commune mise sur pied par les pays du G5, l'Amisom en Somalie et la Force mixte multi- nationale du Lac Tchad peinent-elles et s'échinent-elles a? rassembler le minimum de ressources leur permettant d'accomplir, au prix des vies des Africains qui s'y mobilisent, leur difficile mission d'imposition et de maintien de la paix? ", s'est-il demandé avant de conclure : " l'Afrique doit, comme le réclament ses peuples, cesser d'être ce continent d'éternel assiste? pour s'élever au rang d'acteur a? part entière dans la gouvernance mondiale ".