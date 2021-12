Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption - Un complice de Dan Gertler sur la liste noire des USA

Les Etats-Unis d'Amérique avaient posé, entre autres préalables à leur soutien à la mandature du nouveau président élu de la République Démocratique du Congo et à l'agrément du pays au " Partenariat stratégique privilégié " un engagement ferme de Félix Antoine Tshisekedi à lutter contre la corruption et à faire émerger l'Etat de droit.

C'est dans ce cadre que le gouvernement américain avait salué sans réserve les tout premiers procès ouverts en 2020 contre des mandataires publics présumés pilleurs des deniers publics.

Pour leur part, les autorités américaines ont maintenu leur campagne de veille contre les investisseurs étrangers et leurs complices congolais coupables d'actes de corruption, de trafic illicite des matières premières congolaises, dont des minerais, de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme, d'évasions des recettes douanières, fiscales et autres.

Epinglés de longue date comme un des criminels économiques portant un grand préjudice au secteur minier congolais, l'homme d'affaires israélien Dan Gertler se trouve sous sanctions américaines depuis plusieurs années. Officiellement neutralisé, l'intéressé continue pourtant d'être nuisible à l'économie congolaise, notamment à travers des sociétés écrans animées par ses complices.

L'un d'entre eux, en la personne d'Alain Mukonda, vient d'être démasqué et placé, depuis hier mardi 07 décembre 2021, sur la liste noire du Trésor américain. L'objectif visé est de l'empêcher de continuer à couvrir les activités commerciales et industrielles, jugées frauduleuses, de Dan Gertler. Le régime des sanctions qui vient de frapper une douzaine de sociétés écrans qu'il manageait dans les paradis fiscaux, notamment les Iles Vierges Britanniques, a pour finalité de mettre son mentor hors d'état de nuire.

L'administration Biden est convaincue qu'en neutralisant Alain Mukonda, une bonne partie de l'empire minier et pétrolier de Dan Gertler est également mis à mal pour fonctionner et continuer de saper le développement de la RDC. Kimp

DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT ANTHONY J. BLINKEN

Désignation de cibles liées à la corruption par Dan Gertler en République Démocratique du Congo

Le Département du Trésor, en concertation avec le Département d'État, désigne Alain Mukonda pour avoir apporté son soutien au milliardaire sanctionné Dan Gertler ainsi qu'à 12 entités liées à Mukonda, ou des sociétés qui lui sont associées, en République démocratique du Congo (RDC) et Gibraltar. Ces désignations sont conformes au décret exécutif E.O. 13818, qui s'appuie sur et

met en oeuvre la loi Magnitski (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) et cible les auteurs d'atteintes graves aux droits de l'homme et de corruption dans le monde. La corruption permet aux mauvais acteurs d'abuser de leur autorité et de s'enrichir aux dépens des autres. Elle alimente également l'instabilité et les conflits, sape l'état de droit et sape les efforts déployés pour parvenir à une croissance économique inclusive.

Dans le cadre du Partenariat privilégié États-Unis-RDC pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement, les États-Unis continueront de s'associer à l'administration Tshisekedi et au peuple congolais pour lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et promouvoir la responsabilité avec tous les outils à notre disposition.