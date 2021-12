Congo-Kinshasa: Guerre à l'est de la RDC - Le Général Léon Kasonga rassure - "Nous sommes plus que capables"

analyse

"Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur", dit Jésus-Christ. Plus que les problèmes liés à la vie sociale du peuple congolais, triste héritage du régime précédent, la qualité du bilan de l'actuel Chef de l'Etat passera nécessairement par la manière dont il va résoudre le problème de l'insécurité à l'Est de la République.

A en croire sa détermination qui n'a pas besoin d'être démontrée, c'est donc sans contredit que le trésor politique de Félix Tshisekedi se trouve dans la partie orientale du pays selon sa promesse de campagne.

C'est connu : le drame sécuritaire de l'Est de la RDC n'est certainement pas un conte qui remonte au déluge avec le risque de se signaler comme une légende. C'est plutôt une vérité... une réalité qui, depuis plus de 20 ans, relève du quotidien des congolais vivant dans la partie orientale du pays. Leur vie n'a plus rien à envier à un sempiternel cauchemar, à défaut d'être un cycle psychodramatique qui leur arrache plaisir, loisir et désir. Bref, le dégoût de la vie les pousse à dire que la mort n'est pas toujours la pire des choses.

L'état d'urgence décrété par le Président de la République en vertu de l'article 85 de la Constitution dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu ; et au regard des prouesses que réalisent les FARDC à l'Est du pays en procédant par un ratissage systématique pour mettre en déroute toutes les forces négatives, pousse le vent d'un succès réel qui revient à l'actuelle dispensation politique.

Il convient d'ores et déjà de saluer la nouveauté communicationnelle telle qu'elle s'installe en RDC pour des questions liées à la sécurité du pays. Contrairement au régime précédent où une seule personne faisait office de porte-parole de toutes les institutions, et même des services spécialisés ; l'on assiste, désormais, à une tripartite (Gouvernement, armée et police) qui organise des points de presse pour éclairer la lanterne de la population quant à ce.

S'agissant spécialement de l'arrivée des troupes ougandaises venues en renfort sur le sol congolais, un bout de phrase de la part du Général Léon Richard Kasonga, porte-parole des FARDC, a récemment retenu l'attention de la population : "Le Ministre parle "politique", mais moi, je parle "Combat" ". Une précision suffisante pour faire le distinguo entre la communication militaire et la communication politique. Sachant que cette dernière est susceptible d'être influencée par les états d'âme partisans, le bon sens et l'objectivité voudraient que le porte-parole de l'armée rende compte de la matière qu'il est censé bien maîtriser du point de vue technique et stratégique. Le secret- défense passe aussi par là. Il en est de même du porte-parole de la police qui, à l'occasion, ne s'est pas empêché de faire la lecture policière de l'actualité sécuritaire à l'Est de la RDC. Initiative que l'on aimerait voir se pérenniser pour une communication efficiente.

Répondant à la question du journaliste qui supposait une "incapacité" des FARDC à bien s'en sortir face à cette guerre dite "asymétrique", en se référant à l'histoire de la politique de défense telle que définie sous le régime du Marechal Mobutu notamment avec les écoles de formation (Kotakoli, Kimbembe, Efo/Kananga, ... ), le Général Léon Richard Kasonga n'a pas côtoyé le dos de la cuillère : "Nous sommes plus que capables de mettre en déconfiture toutes ces forces négatives qui s'exercent dans une aventure de mauvais goût". Comme pour confirmer l'adage selon lequel, "on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces", l'occasion était propice au porte-parole des FARDC de peindre le tableau des performances réalisées par les FARDC pour mettre fin à cette tragédie qui endeuille le pays depuis plus de deux décennies.

MAUVAISE FOI ou COMPLICITE ?

Il n'est pas superflu de soutenir que l'absence de bonne foi et de bonne volonté politique a, pendant longtemps, été à la base de l'insécurité qui persiste à l'Est de la RDC. Il ne serait pas non plus excessif de parler d'une complicité au regard de la nonchalance et de la faiblesse du leadership politique et militaire sous le règne passé. En mainte occasion, il avait été démontré que plusieurs autorités commises à la sécurité dans cette partie de la République étaient devenues des actionnaires, des commissionnaires et des commerçants dans le domaine des minerais, du pétrole et autres, alimentant ainsi cette prédation érigée en mode vie. L'exemple d'un général qui était cité dans une affaire de trafic d'armes, mais qui n'avait jamais été interpellé, est très illustratif.

Par ailleurs, la non-application des résolutions de l'Accord - Cadre d'Addis-Abeba ne faisait qu'en rajouter à la thèse de la complicité. Si François Muamba, ancien Coordonnateur du Comité de suivi dudit accord, avait dû rejoindre l'aile dure de l'opposition, c'est aussi parce qu'il avait constaté l'absence d'une volonté réelle dans le chef du régime de Joseph Kabila.

Ceux qui jetaient honteusement la pierre sur la MONUSCO considérée, dès lors, comme témoin - gênant et/ou bouc émissaire en demandant impérativement son départ, ne faisaient que confirmer ce vieil adage : "Qui veut noyer son chien, l'accuse de rage". Les manipulateurs des consciences savaient à quoi s'en tenir pour poser des actes ignobles de sabotage. On connaissait, du reste, leur mode opératoire tant ils ne manquaient pas les moyens financiers pour corrompre même les âmes les plus pures.

Ce que l'on pouvait considérer comme inaction des forces onusiennes, était en réalité le résultat du manque d'engagement sérieux de l'acteur principal qui était le gouvernement congolais dans ces enjeux sécuritaires, car la force d'appoint ne pouvait pas faire mieux que le premier concerné.

L'usure du temps avait fini par installer une familiarité entre les assaillants et une frange de la population qui trouvait son compte dans la pérennité de l'instabilité et de l'insécurité ; donnant ainsi raison à celui qui disait : " La guerre est une occasion pour faire de bonnes affaires ". Ainsi, le grand mérite de l'actuelle dispensation politique est d'avoir restructuré de fond en comble tous les services de sécurité commis à l'Est du pays pour des stratégies plus payantes et pour des solutions plus urgentes.

FATSHI ET SA DIPLOMATIE

Tous les analystes sérieux et perspicaces se doivent de reconnaitre qu'actuellement, la persistance de la guerre de l'Est de la République Démocratique du Congo plonge ses racines dans la rivalité hégémonique entre le bloc Euro-américain et le bloc asiatique avec la Chine comme renard de surface. Chaque bloc vise à s 'assurer la domination économique et militaire du monde à travers un jeu d'alliances fondées sur des centres d'intérêts communs. Ils se livrent littéralement à des conflits par procuration par le biais des pays auxquels ils ont su étendre leurs influences.

Frantz Fanon disait : "L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre (RDC).Si telle est la vérité, ouvrir grandement la porte à la Chine pour qu'elle fasse une percée fulgurante en RDC (pays de l'Uranium et du Coltan), c'est lui offrir l'opportunité de réaliser son rêve d'acquérir la superpuissance militaire, et d'accélérer son programme de développement technologique axé sur l'informatique et l'électronique.

On s'imagine bien que les contrats chinois qui étaient le credo de la diplomatie du régime passé avaient beaucoup de dessous des cartes. Dans le cadre des joint-ventures, les infrastructures qui étaient promises comme contrepartie pour l'exploitation des minerais, n'étaient qu'une affaire de gros sous dont seuls quelques individus étaient de grands bénéficiaires au grand dame du peuple congolais. Ce n'est donc pas une génération spontanée que de voir Albert Yuma se retrouver dans de sales draps. Pour rappel : C'est ce patron des patrons qui était le joker de Joseph Kabila qui tenait à faire de lui le Premier Ministre au plus fort du mariage FCC-CACH.

Dans tous les cas de figure, quelques questions se posent et s'imposent : Pourquoi Joseph Kabila n'avait jamais pensé décréter un état d'urgence à l'Est de la RDC en vertu de l'article 85 de la constitution ? Qui a toujours ravitaillé les forces négatives en armes et minutions ? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu une économie de guerre pour la cause de l'Est de la République ? A défaut d'y répondre, acceptons que toutes les hypothèses justifient cette crise sécuritaire en la liant au projet de balkanisation de la RDC. Heureusement, par sa diplomatie agissante, Félix Tshisekedi est en train de déjouer la roublardise de ceux qui, ne jurant que par cet objectif, entretenaient cette insécurité en se servant d'une duperie politique de mauvais goût.

Plusieurs fois, il a été dit que les ADF utilisaient l'Ouganda comme base-arrière ; pire, ils ont toujours été considérés comme une force au service du gouvernement ougandais pour nuire à la sécurité de la RDC. Il y a donc à considérer que la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais dans le but de mutualiser les efforts et les stratégies pour leur démantèlement, en plus d'être un démenti cinglant, s'affiche comme la matérialisation de la politique de bon voisinage bien définie par Félix Tshisekedi depuis sa prise de pouvoir.

A tout prendre, les différentes péripéties qui émaillent ce conflit armé ne peuvent qu'étonner le commun des mortels. Plusieurs fois la communauté internationale a su amener les protagonistes à s'impliquer dans le processus de rétablissement pour une paix durable et définitive dans ce coin de la RDC. Malheureusement, toutes les résolutions n'ont pu durer que le temps d'un feu de paille. N'a-t-on pas parlé du Programme Amani, des rencontres de Nairobi 1 et 2, des opérations Kimia, Sokola 1 et Sokola 2, ... ? Autant de slogans pour bien jeter la poudre aux yeux des naïfs