Congo-Kinshasa: Noël Tshiani insiste sur le verrouillage de l'accès à certains postes de responsabilités

Le Président national du parti politique Force du Changement (FDC) et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, Noël Tshiani Mwadiamvita a organisé lundi 6 décembre 2021, dans la salle capitole de l'hôtel Rotana à Kinshasa, une conférence de presse sur sa proposition de loi de verrouillage d'accès aux fonctions de souveraineté : enjeux, défis et perspectives.

A en croire Noël Tshiani, sa loi portant sur le verrouillage d'accès aux fonctions de souveraineté enjeux, défis et perspectives, et sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine endossée par le député national Nsingi Pululu se trouve à l'heure actuelle dans les tiroirs du bureau de l'Assemblée nationale avant son examen par les députés nationaux.

Parlant de cette loi, Noël Tshiani a, avant tout, tenu à souligner que sa proposition de loi n'a rien avoir avec l'esprit de la congolité évoqué par les personnes de mauvaise foi. Aussi de préciser que celle-ci n'a pas pour but de viser certaines personnalités si ce n'est que dans la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité nationale de la République Démocratique du Congo ; elle est donc impersonnelle.

Pour lui, sa proposition sur le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine va redonner la nationalité congolaise à plus de 10 millions des congolais. Bien plus, elle va préserver la souveraineté nationale, l'intégrité nationale, la cohésion nationale. Pour lui, la fonction du Président de la République devrait être assumée par un congolais d'origine, c'est-à dire, né de père et de mère congolais d'origine.

Plus loin, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 a martelé sur le fait que cette loi soit élargie à d'autres corps, Chefs d'institutions, notamment le Sénat, la Banque Centrale, la Police, l'Armée et à leurs épouses. Dans le même élan, Noël Tshiani a insisté que sa proposition de loi porte sur l'aspect crucial de la vie du pays, l'accession à la haute fonction de souveraineté du pays et non sur les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité congolaise.

Aussi, de soutenir que sa proposition de loi vient compléter l'article 72 de la Constitution qui prévoit les conditions d'accession à la magistrature suprême.

Evoquant par la même occasion l'opportunité de cette loi au stage actuel, Tshiani estime qu'il est plus que temps que cette loi soit proposée, surtout en ce moment où la souveraineté du pays est menacée. "Il n'y a pas de meilleur moment que d'agir immédiatement pour barrer la route à l'infiltration au sommet du pays", martèle-t-il. Tout en dénonçant la mauvaise campagne, autour de cette loi. D'après lui, elle ne porte en elle rien de xénophobe, de naziste, de séparatiste, de sécessionniste, de raciste, de tribaliste ou d'anti juif.

S'agissant de la question sur les défis, Tshiani a soulevé la faiblesse de l'identification et le recensement de la population en vue de déterminer avec exactitude le nombre global de la population pour booster l'économie et réduire la pauvreté au pays. Par la suite, il a précisé que le dernier état des lieux sur les statistiques sociodémographiques congolaises effectuées pour la période 1935-2000, établit une situation calamiteuse de la situation du pays. Pour lui, la lutte contre les antivaleurs passe par la restauration de l'Etat de droit avec toutes les fonctions régaliennes, dans le but de permettre à chaque congolais de vivre d'après le principe socialement acceptable et les lois qui s'imposent à tout le monde, favorisant la bonne gouvernance, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, avec des hommes et femmes qui sont loyaux au pays et à la population.

Par ailleurs, abordant les questions brûlantes d'actualité du pays, Noël Tshiana a décrié le manque de consensus qui a caractérisé les confessions religieuses dans la désignation des animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante, avant de souligner qu'on doit passer le chapitre de la désignation pour se concentrer sur l'organisation de bonnes élections en 2023, notamment par la surveillance électorale, l'affichage des résultats par les bureaux des votes, la révision de la loi électorale et doter la CENI de techniciens et experts.