Congo-Kinshasa: Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage - Fondation MUK pour la promotion des prouesses de l'homme noir

A l'occasion de la commémoration de la journée internationale de l'abolition de l'esclavage, célébrée le 2 décembre de chaque année, la jeunesse de la fondation Moutain Universal Knolege (MUK) a organisé une conférence jeudi dernier dans la commune de Lemba avec comme thème : "pourquoi je suis noir ?".

Il était question pour la Fondation MUK de sensibiliser les kinois sur le rôle dont est appelé à jouer l'homme noir pour des solutions aux différents problèmes de la société. C'est dans ce cadre que la Fondation MUK a lancé un appel à l'intention de tous en vue de la promotion des prouesses de l'homme noir.

"Aujourd'hui, je suis vraiment triste, vous pouvez même le remarquez dans mes yeux, de voir nos jeunes filles, sœurs et mamans vivre dans une complexité, en cherchant à devenir ce qu'elles ne sont pas réellement, par les tresses, des mèches, des plantes pour se ressembler aux femmes blanches ou celles d'autres races, ne sachant pas qu'en faisant cela, elles discriminent la peau noire et même les hommes qui se défrisent les cheveux pour ressembler à l'homme blancs, ne sachant pas qu'ils expriment la supériorité de la peau blanche. Etre noir n'est pas un handicap, mais l'homme noir est handicap moralement et mentalement", a déploré M. Kabasele, le premier à intervenir.

"La vraie sorcellerie aujourd'hui, c'est quand on voit un noir qui se moque de son semblable. C'est ça la vraie sorcellerie, un papa qui injurie son enfant, regarde comme il est noir, puis la maman en suite c'est la grande sœur qui ajoute, cela va démoraliser l'enfant et il croira que devenir l'homme, c'est être blanc. Même les professeurs, ils n'enseignent que la grandeur des blancs, on étudie que le blancs, pourquoi pas étudier aussi les noirs ?

Et on nous laisse croire que seul l'homme blanc est plus intelligent, les parents et les professeurs doivent éviter cette habitude car ils nous découragent de prendre d'élan pour sortir l'homme noir de l'esclavagisme de l'homme blanc et d'être indépendant. Et nous acceptons tous les préjugés que les blancs disent que nous sommes. L'unique vraie préjugée sur nous c'est notre hospitalité qui nous crée souvent du tort", a poursuivi Christ Bivula, le second intervenant de la conférence.