Togo: Le pays pourrait rouvrir ses frontières terrestres dès le 1er Janvier 2022

C'est encore au conditionnel. Puisque ce devrait être une décision collégiale des Etats membres de la CEDEAO qui peut acter cette réouverture des frontières terrestres des pays de l'Afrique de l'Ouest.

De ce qu'écrit le site officiel de l'Etat togolais Republiquetogolaise.com, " officiellement fermées depuis près de deux ans en raison de la pandémie de covid-19, les frontières terrestres des Etats membres de la Cedeao pourraient rouvrir à partir du 1er janvier prochain. Une recommandation a été faite dans ce sens lundi par les ministres sectoriels togolais et leurs homologues de la Communauté, à l'issue d'une réunion virtuelle.

Selon les officiels, (une cinquantaine en tout parmi lesquels des responsables en charge de l'intérieur, des transports, du commerce, de la santé, des infrastructures ou des finances), "la réouverture des frontières pour la relance des activités économiques est un enjeu fondamental" ", l'on comprend que la réflexion est bien poussée entre ces Etats membres pour parvenir à cette réouverture qui ne fera que le bonheur des populations qui ont souffert d'un étouffement ces deux dernières années.

Et comme pour mesurer l'impact de cette fermeture des frontières sur deux années durant sur l'économie sous-régionale, poursuit l'auteur de la dépêche, " en effet, note la Commission de l'organisation communautaire, les restrictions de déplacement ont eu des incidences sur les principaux secteurs économiques et perturbé les chaînes d'approvisionnement et l'accès aux marchés des PME surtout.

L'impact sur le PIB des pays de l'espace s'en ressent d'ailleurs, avec environ 50 milliards de dollars de pertes entre 2020 et 2021, selon les données de l'Organisation. Des options techniques, mesures d'accompagnement, ou encore procédures ont donc été discutées et adoptées, et seront présentées au Conseil des ministres puis transmises aux Chefs d'Etat pour une décision définitive ".

On avance également comme recommandation faite, " la reconnaissance mutuelle des tests PCR au niveau des frontières et l'harmonisation de leur durée de validité ".

C'est une nouvelle réunion de réflexion qui fait suite à celle déjà tenue en Septembre dernier entre les Etats de l'UEMOA.