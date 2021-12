Cote d'Ivoire: RGPH 2021 - Vers la confirmation et la certification par l'Unfpa selon les procédures internationales

Seynath Aidara, représentant du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) en Mauritanie, par ailleurs porte-parole des observateurs qui ont suivi le processus du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) en Côte d'Ivoire a salué cette opération " couronnée de succès ".

C'était au cours d'une réunion virtuelle, le 6 décembre 2021. " Selon ce que nos experts me disent on peut déjà dire qu'on est presqu'à 85% de succès (...) On peut dire qu'avec ce qu'on a vu, l'Unfpa sera en mesure de confirmer, certifier que le recensement de la Côte d'Ivoire a été fait selon les procédures accordées internationalement. Et les procédures internationales sont faites avec la participation des pays membres ", a indiqué Mme Argentina Matavel, directrice régionale Afrique de l'ouest et centre de l'Unfp.

A l'en croire, il y des certains éléments qui ont contribué au succès de cet exercice. " Le fait que vous avez fait vacciner tous les agents recenseurs a donné la confiance aux agents eux-mêmes mais aussi aux populations ", a-t-elle fait remarquer. Et de saluer la bonne qualité du matériel de collecte, la formation et le leadership de la ministre Nialé Kaba qui a bien accompagné tout le processus.

A cette réunion ont pris part Nialé Kaba, ministre du Plan et du développement de Côte d'Ivoire ; Argentina Matavel Piccin, représentante du Fonds des Nations-Unies pour la population en Afrique de l'Ouest et du centre, Alain Akpadji, assurant l'intérim en Côte d'Ivoire d'Argentina Matavel et le directeur général de l'Institut national de la statistique (Ins), directeur national du Recensement, N'Guessan Doffou.

S'exprimant sur l'objectif de leur mission, M. Seynath Aidara a indiqué qu'il s'est agi pour les experts internationaux de fournir un appui au dispositif de suivi et d'évaluation du processus. Et aussi d'apprécier de manière objective et impartiale, la conduite du processus de recensement. Et ce, pour en tirer les leçons pour renforcer le partage d'expérience entre les pays qui sont dans ce processus. " Le processus du recensement général de l'habitat et de la population a été bien mené en respectant les normes standards de qualité avec l'appui technique de l'Unfpa et l'apport des bailleurs, la banque mondiale et la banque africaine du développement ", s'est-il réjoui. Et de relever le leadership du gouvernement, représenté par la ministre Kaba Nialé du plan et du développement qui a permis d'assurer une appropriation par les autorités préfectorales et des leaders.

Les experts ont recommandé à l'Etat de Côte d'Ivoire de " s'assurer de l'exhaustivité dans l'ensemble des zones de dénombrement avant la fin de l'opération, de renforcer le matériel technique notamment dans les zones à faible taux de recensement, d'organiser d'autres réunions de coordination avant la fin de l'opération, de cartographier les couvertures réseau internet dans toutes les localités de recensement ". Pour pallier au déficit des transferts des données lors des prochaines opérations, les experts ont recommandé aux autorités ivoiriennes de renforcer également l'invitation des leaders communautaires lors des prochaines opérations de recensement et des prochaines opérations de collectes des données.

Les experts ont également recommandé aux autorités ivoiriennes de mettre en place un dispositif de redéploiement des agents là où les taux sont faibles et de déclarer publiquement la fin de l'opération de recensement à la date indiquée. Et cela afin d'éviter que des personnes viennent dire qu'ils sont des agents recenseurs alors que l'opération est entièrement terminée.

La mission des experts de l'Unfp venus de six (6) pays africains et du bureau régional de l'Unfpa basé à Dakar au Sénégal a couvert 30 départements administratifs.

A noter que la ministre Nialé Kaba, a remercié tous les partenaires techniques et financiers grâce à qui, le recensement général de la population a pu se dérouler dans de très bonnes conditions.