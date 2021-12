Cameroun: Commerce international - Les importateurs camerounais à l'école d'Afriland First Bank

Ce sera à l'occasion de la cinquième édition du Customer Information Meeting (CIM) que la la banque organise ce mercredi 08 décembre au Krystal Palace Hotel

"Commerce International by Afriland : célérité et conformité réglementaire " c'est le thème retenu pour cette autre édition du Customer Information Meeting by Afriland First Bank.

Cette rencontre réunira environ 350 chefs d'entreprise. Ce sera l'occasion de renforcer les compétences des importateurs et exportateurs sur les processus et instruments du commerce international afin d'accroître leur rentabilité tout en respectant scrupuleusement la règlementation des changes CEMAC. Afriland First Bank saisira également cette occasion pour présenter les mécanismes mis sur pied pour garantir à ses clients le traitement diligent de leurs transactions en devises.

CIM " Customer Information Meeting "

Le concept CIM a été développé par Afriland First Bank pour répondre au besoin d'une plateforme corporate dédiée à l'animation commerciale. Cette plateforme réunit à périodicité régulière des clients retenus selon leurs secteurs d'activité et leurs centres d'intérêt.

Afriland First Bank

S'appuyant sur un réseau large de correspondants à l'international, Afriland First Bank vous garantit un accompagnement effectif sur les cinq continents. Leader du marché camerounais, elle allie solidité financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa performance et son expertise au service du financement de l'économie et des projets de ses clients.

Au 30 juin 2021, la First Bank affichait un total bilan de 1 382 milliards F CFA contre 1 250 milliards FCFA au 31 décembre 2020. A la même période, la First Bank a consolidé son leadership sur tous les segments, avec 1 095 milliards F CFA de dépôts colletés et un montant de financement global de l'économie (crédits octroyés et financements des Etats et organismes de la Cemac portés à 1126 milliards.