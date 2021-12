Afrique: Zone Ocde - Légère baisse du taux de chômage en octobre 2021

Le taux de chômage de la zone Ocde a diminué pour le sixième mois consécutif en octobre 2021 pour atteindre 5,7% (après 5,8% en septembre), mais à un rythme plus lent que les mois précédents.

Selon un communiqué de presse, il reste 0,5 point au-dessus de son niveau d'avant la pandémie, enregistré en février 2020. Le nombre de personnes au chômage dans la zone Ocde a également continué à baisser (de 0,2 million), pour atteindre 38,3 millions, soit 2,8 millions de plus qu'avant la pandémie. Selon la même source, dans la zone Ocde, le taux de chômage est resté stable pour les femmes (à 6,0%) et a légèrement baissé pour les hommes (5,5% après 5,6% en septembre). Il a également baissé pour les actifs de 25 ans et plus (4,9% après 5,0%), mais il a légèrement augmenté pour les jeunes de 15 à 24 ans (12,1% après 12,0%).

"Il convient d'interpréter avec prudence la baisse du taux de chômage de la zone Ocde par rapport au pic d'avril 2020 car elle reflète en grande partie le retour au travail de personnes en mise à pied temporaire aux États-Unis et au Canada, où elles sont enregistrées comme étant au chômage, contrairement à la plupart des autres pays, notamment européens, où elles sont comptées comme étant en emploi.

De plus, des changements méthodologiques apportés à l'Enquête emploi peuvent affecter la comparaison entre le mois de décembre 2020 et les mois suivants pour plusieurs pays de l'Union européenne ", précise-t-on. Par ailleurs, le taux de chômage ne rend pas forcément compte du sous-emploi supplémentaire. Certaines personnes qui ne sont pas en emploi peuvent en effet se trouver hors de la population active parce qu'elles ne sont pas en mesure de chercher activement un emploi ou bien ne sont pas disponibles pour travailler.

Dans la zone Euro, le taux de chômage a de nouveau légèrement diminué en octobre (7,3% après 7,4% en septembre), les plus fortes baisses ayant été observées en Grèce (12,9% après 13,1%), en Lituanie (6,5% après 6,7%), au Luxembourg (5,1% après 5,3%) et aux Pays-Bas (2,9% après 3,1%). A l'inverse, les plus fortes hausses ont été observées en Autriche (5,8% après 5,2%) et en Italie (9,4% après 9,2%).