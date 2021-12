Cameroun: Hôtel Sème beach - Les Beach party sont de retour

La période festive arrive. C'est le moment de saisir chaque occasion de s'amuser et de se faire de merveilleux souvenirs.

C'est dans cette optique que la direction de l'hôtel Sème beach a relancé avec son concept de beach party.

Le 27 novembre dernier, le site était noir de monde. Des personnes venues passer du bon temps et apprécier à sa juste valeur " le paradis des eaux ".

Plusieurs attractions étaient au programme:Des compétitions de natation ,Des concours de danse ,Des concours de karaoké ,La meilleure tenue de plage ,koni games et Handball.

En handball de plage , 08 équipes étaient au départ et c'est l'équipe de School qui s'est imposée et a remporté la somme de 60.000 fcfa , le vainqueur du koni games a quant à lui remporté la somme de 10.000f en plus d'une nuitée et d'un t-shirt en fin les vainqueurs du football Free style s'en sortent avec la somme de 10.000fcfa une nuitée et des tshirts estampillés beach party.

Si les participants à cette édition de la beach party sont repartis satisfaits, toujours est-il qu'ils se sont donné rendez pour le 18 décembre, date de la prochaine édition qui verra plusieurs autres attractions et encore plus de lots à gagner en plus du décors paradisiaque de l'hôtel Semé beach.