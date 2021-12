Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les officiers généraux et supérieurs de la police sensibilisés à la vaccination

Les hauts cadres de la police ont été appelés à s'impliquer aux côtés de toutes les forces vives de la nation, afin que le pays freine la propagation de la covid-19 et sauve la population face à cette pandémie mondiale.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a appelé à l'implication de tous les acteurs et forces vives de la société afin que le pays arrive à freiner la propagation de la covid-19 et sauver sa population de cette pandémie mondiale. Il a lancé son appel au cours d'une journée de sensibilisation organisée récemment à l'intention des officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise.

En présence du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et Décentralisation, Jean-Claude Molipe, les officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise ont été mobilisés pour le vaccin, afin de se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Comme dit le slogan du ministère de la Santé, "Faisons nous vacciner pour nous protéger et protéger tous ceux que nous aimons".

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a invité les officiers généraux et supérieurs de la police nationale à adhérer à la campagne de vaccination, en se faisant vacciner. Il les a, en outre, exhortés à s'impliquer dans la mobilisation de la population en faveur de la vaccination anti-covid-19.

Cette séance a été marquée par un jeu des questions et réponses. Toutes les préoccupations des responsables de la police nationale ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du ministre de la Santé. "Nous espérons que l'implication des officiers supérieurs de la police nationale congolaise permettra d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. Et c'est pour cette raison fondamentale que je suis devant vous afin de vous demander de vous engager davantage dans la lutte contre la covid-19, en encourageant vos subalternes à se faire vacciner ", a indiqué le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

La République démocratique du Congo, a-t-il ajouté, n'éprouve aucun problème de vaccin. Grâce au plaidoyer permanent du chef de l'Etat, président en exercice de l'Union africaine, les vaccins sont aujourd'hui disponibles, avec une diversification de choix. En effet, le pays dispose des vaccins tels que Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson. Le Programme élargi de vaccination, avec l'appui des partenaires techniques, a été instruit d'installer un site de vaccination à l'hôtel Béatrice et un vaccinodrome à la place des évolués à Gombe, pour permettre aux personnes travaillant dans l'agglomération ainsi qu'aux officiers et agents de la police de se faire vacciner.

Le message du ministre Jean-Jacques Mbungani auprès des officiers généraux et supérieurs de la police a été suivi d'effets positifs dans la mesure où plusieurs d'entre eux se sont fait vacciner et ont promis de mobiliser leurs subalternes à cet effet.

Une initiative saluée par le vice-ministre de l'Intérieur

De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur a salué l'initiative du ministre de la Santé dans la sensibilisation à la covid-19. Jean-Claude Molipe a indiqué que cette séance a été importante pour la police et ses autorités. "Contrairement aux rumeurs, j'ai noté que notre institution est très exposée à la contamination à la covid-19. Cette réalité exige de notre part plus d'engagement en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et techniques afin d'élargir les connaissances scientifiques sur ce virus, étendre la couverture vaccinale sur l'échelle nationale, renforcer la participation minoritaire, renforcer les mesures d'hygiène publique et individuelle. Ces mesures précitées ont pour objectif de faire obstacle à la propagation de cette pandémie ", a souligné le vice-ministre de l'Intérieur.

Cette activité a été organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec le commissariat général de la police nationale congolaise, avec l'appui financier du Projet de développement du système de santé .

Précisons que cette séance de sensibilisation des officiers généraux et supérieurs de la police vient après celle des avocats, magistrats et personnel judiciaire ainsi que des parlementaires. Elle s'inscrit dans une stratégie de communication mise en place par le ministre Jean-Jacques Mbungani qui vise à associer toutes les couches sociales en faveur de la vaccination contre la covid-19.