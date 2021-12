Congo-Brazzaville: Conseil économique, environnemental et social - Les conseillers tiennent leur deuxième session ordinaire

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Emilienne Raoul, a ouvert le 8 décembre, à Brazzaville, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'assemblée générale de cette institution sur les sujets en lien direct avec la vie des Congolais.

La deuxième session du CESE va durer trois jours et traitera plusieurs points, à savoir pour le compte de la Commission des affaires économiques, échanger sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en République du Congo ; pour la Commission des affaires sociales, réfléchir sur les impacts sociaux de la pandémie à covi-19 sur la population congolaise et perspectives ; pour la Commission des affaires éducatives, culturelles et religieuses, relance et valorisation du folklore national ; pour la Commission des affaires environnementales, un regard critique sur la qualité des eaux consommées dans les principales localités du Congo.

La présidente du CESE, Emilienne Raoul, a indiqué dans son allocution d'ouverture que pour la première fois au cours de cette mandature, son institution présentera son plan d'action pour les prochaines années. Dans ce plan, a-t-elle expliqué, la vision du CESE sera exprimée, celle de bâtir un organe dynamique par l'amélioration des performances de chaque acteur et de s'ouvrir davantage à l'international en partageant avec les autres pays les grandes problématiques économiques, sociales et environnementales.

En ce qui concerne les contraintes de toute nature, elle a déclaré: " Il nous est toujours reproché notre manque de visibilité sur la scène publique. A cette remarque, nous répondons invariablement : avec des moyens financiers et matériels adéquats, et de la ressource humaine disponible, on nous jugerait autrement ".

S'expliquant sur le reproche fait à son institution concernant le manque de visibilité sur la place publique, Emilienne Raoul indiqué: " Depuis la nouvelle mandature, nous participons à de nombreuses rencontres en visio conférence. Une dynamique d'échanges basée sur un esprit de complémentarité s'est instaurée entre le bureau de l'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions africaines présidé par le CESE du Royaume du Maroc et le CESE du Congo ".

Elle a souligné que le CESE a participé en virtuel, au mois de septembre, à un séminaire organisé par l'Algérie, sur le thème " Normalisation et commerce international ". Dans les mois à venir, a-t-elle promis, il sera question de faire comprendre et expliquer la place que prendra le Congo au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine.

En rappel, l'assemblée générale est un moment important de la vie du CESE, c'est un lieu d'échanges, d'orientation et de prise de décisions. Cette institution a pour mission de concourir, par ses avis, rapports, études et recommandations, à la bonne gestion du pays. Aussi, elle a l'obligation de transmettre les conclusions de ses travaux sous forme d'avis au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre.