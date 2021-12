Congo-Kinshasa: Coopération - Bientôt la construction de la ligne de transport d'énergie Kamanyola-Bujumbura

La ligne de transport d'énergie entre Kamanyola, en République démocratique du Congo (RDC) et Bujumbura, au Burundi, selon la Banque africaine de développement (BAD), servira notamment à évacuer vers le Burundi la production d'énergie de la future centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III sur la rivière Ruzizi, à la frontière entre la RDC et le Rwanda, et permettra de fournir 400 gigawattheures par an au Burundi. Au moins 430 000 personnes auront potentiellement accès à l'électricité grâce à ce projet, indique la BAD.

Le projet de la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III fait partie du Programme de développement des infrastructures en Afrique, explique la BAD, et concerne le Burundi, la RDC et le Rwanda. Il consiste en la construction d'un barrage au fil de l'eau (situé sur la rivière Ruzizi, entre la RDC et le Rwanda, en aval du barrage hydroélectrique de Ruzizi II), d'une centrale électrique de 147 MW et d'un poste de répartition.

La capacité totale actuelle du Burundi sera doublée et celle du Rwanda augmentée de moitié. Quant à la RDC, sa part permettra d'accroître l'offre dans sa partie orientale, non reliée au réseau interconnecté, tout en procédant à une réduction sensible de l'énergie d'origine thermique. " Le projet contribuera à la satisfaction des besoins de la population et de l'économie, en général, conformément aux stratégies nationales de développement des pays concernés qui soulignent l'importance d'un approvisionnement en électricité fiable et à un coût abordable pour leur transformation socio-économique durable ", indique la BAD.

Dix-huit mois de travaux

La signature du contrat pour la construction de la ligne de transport d'énergie Kamanyola-Bujumbura et du poste de Bujumbura, financée par la BAD et l'Union européenne (UE), a eu lieu le 2 décembre, en présence du ministre burundais de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines, Ibrahim Uwizéyé, du responsable-pays de la BAD au Burundi, Daniel Ndoye, et de l'ambassadeur de l'UE au Burundi, Claude Bochu. Les travaux seront exécutés par l'entreprise KEC international. Le contrat a été signé, d'une part, par le directeur général de la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi, Jean Albert Manigomba, et, d'autre part, par le représentant de l'entreprise KEC international, SarveshKumar Gupta.

Les travaux dureront dix-huit mois et permettront, notamment, de construire une ligne de transport d'énergie de 220 kilovolts (kv) de 80 kilomètres reliant Kamanyola, en RDC, et Bujumbura, au Burundi, ainsi que de construire un poste de 220/110/30 kv à Bujumbura. Le gouvernement du Burundi a reçu un financement d'un montant total de 30,70 millions d'euros, dont 15,70 millions d'euros de la BAD et 15 millions d'euros de l'UE, pour réaliser le Projet multinational d'interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du Nil - composante ligne électrique Kamanyola-Bujumbura et du poste associé.

Améliorer les conditions de vie de la population

Le projet, indique la BAD, vise à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer la qualité du cadre de développement économique et social de la région, ainsi que du pays, par un accès accru à l'électricité à un coût abordable pour la population, grâce à la hausse des échanges transfrontaliers d'énergie électrique. " Les financements de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne augmenteront la quantité d'électricité disponible. Ils contribueront à réduire le coût moyen de production d'électricité et favoriseront l'accès de la population à l'énergie.

La BAD et l'UE ont toujours soutenu le Burundi dans les projets d'interconnexion des réseaux électriques régionaux, en permettant le renforcement de la coopération, l'intégration régionale et la réduction des coûts de l'énergie, grâce aux échanges transfrontaliers d'électricité, souligne la BAD.