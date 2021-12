Congo-Brazzaville: Assainissement - Le drainage de la rivière Tsiémé prévu en 2022

Financé par l'Agence française de développement (AFD), à hauteur de 62 millions d'euros (40,7 milliards FCFA), le projet de drainage d'eau sur la rivière de la Tsiémé est encore dans sa phase d'étude.

Après plusieurs années de retard, les travaux pourront enfin débuter à partir du deuxième trimestre 2022, a assuré l'AFD en marge de la visite à Brazzaville de son directeur général, Rémy Rioux.

Le périmètre du projet de drainage d'eau de la rivère Tsiémé s'étend sur huit quartiers, traversant la ville capitale sur huit kilomètres, entre les arrondissements 5 Ouenzé, 6 Talangaï et 9 Djiri. La directrice adjointe de l'AFD Congo, Marie Dubuffet, a expliqué que les futurs travaux vont porter essentiellement sur le drainage d'eau, la réhabilitation et l'extension du canal de la Tsiémé.

Selon Marie Dubuffet, le retard dans l'exécution de ce projet d'assainissement et de canalisation serait uniquement dû aux travaux d'étude de faisabilité. L'intégralité des activités du projet (phase d'étude, travaux, contrôle) sera financée par l'AFD, à travers un prêt souverain, qui a été octroyé à l'État congolais. " Nous sommes dans une phase d'étude de ce projet qui prend pas mal de temps, en raison de la complexité du projet situé dans une zone densément peuplée. Ce genre de chantier nécessite des études avancées et poussées, pour prendre en considération l'encadrement des risques sociaux et environnementaux ", a-t- elle confié.

En cette période des pluies, la question de ce programme d'assainissement préoccupe les riverains de la Tsiémé, souvent obligés d'abandonner leurs domiciles à cause des inondations ou des montées des eaux pluviales. Pourtant, les travaux ont été annoncés depuis octobre 2013. Certaines sources proches du dossier attribuent ce retard à la lenteur dans la procédure d'expropriation par l'État congolais d'environ 350 parcelles situées à proximité des berges de la rivière.

Les études validées en 2019 prévoient la réhabilitation ou la construction de huit ponts et passerelles, en vue de limiter les inondations. L'aménagement du bassin de la Tsiémé comprendra, quant à lui, la stabilisation des ravins avec gabionnage, ouvrages en béton armé et plantation de vétivers.

Nouvel élan de partenariat avec l'AFD

Le directeur général l'AFD, Rémy Rioux, a séjourné du 5 au 6 décembre à Brazzaville, pour booster la coopération avec la République du Congo, dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de l'agence, le 2 décembre. Au cours de sa visite, il a échangé avec les autorités congolaises et, surtout, les jeunes entrepreneurs évoluant dans les affaires et le monde artistique.

L'engagement de l'AFD en faveur de ses partenaires africains, a-t- il assuré, est d'aller vers la concrétisation des projets de développement et l'adaptation des interventions de l'agence aux défis du développement durable et la lutte contre la déforestation. Les perspectives de coopération avec le Congo reposeront sur le Plan national de développement 2022-2026, pour renforcer la diversification de l'économie, appuyer un secteur agricole, soutenir la jeunesse et accompagner une trajectoire de développement plus résiliente et inclusive. " Je suis venu vous dire de ne pas douter de notre capacité d'y parvenir ", a déclaré Rémy Rioux.