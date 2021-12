Congo-Brazzaville: Santé publique - Le projet " Eboteli " rentre dans sa phase exécutoire

Lancé l'année dernière, le projet "Eboteli", cofinancé par le gouvernement, la société Philips et le Fonds des Nations unies pour la population (Funiap), va démarrer ses activités sous peu.

Son coordonnateur, Anselme Ludovic Gniekoumou, l'a fait savoir le 8 décembre à Brazzaville, à l'issue de l'audience accordée par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, à l'ambassadeur des Pays-Bas.

Le projet " Eboteli " a germé en août 2001, à travers un accord conclu entre le gouvernement, le Fnuap et la société Philips d'origine hollandaise. Il vise à améliorer la qualité des soins de santé maternelle et néonatale à tous les niveaux du système de santé au Congo, en mettant l'accent sur les soins obstétriques et néonatals d'urgence.

Le projet sera exécuté en deux volets. La première phase dite pilote est prévue sur dix-huit mois et sera mis en œuvre dans les districts sanitaires de Sibiti, Zanaga et Mayéyé, dans le département de la Lékoumou ; à Ouesso et Souanké dans celui de la Sangha ainsi qu'à l'hôpital de référence de Talangaï, à Brazzaville.

L'objectif du projet est de réduire de 50% la mortalité maternelle et de 30% celle infantile dans les formations sanitaires citées ci-haut. L'échange avec le ministre de la Santé et de la Population a permis de faire le point de la mise en œuvre du projet à ce jour. Ainsi, pour se faire une idée de son exécution, Gilbert Mokoki et l'ambassadeur des Pays-Bas se sont rendus à l'hôpital de référence de Talangaï où la société Philips exécute les travaux.

" Philips est le porteur du projet. Il a la responsabilité d'apporter le matériel technique sanitaire sophistiqué dans ces centres hospitaliers. Très innovant, le projet permettra de réduire de 50% de la mortalité maternelle et de 30% la mortalité infantile. Conformément à l'accord, Philips devrait aussi installer les panneaux solaires, ainsi que les forages d'eau au sein de ces structures sanitaires, en vue de résorber et/ou de prévenir d'éventuel déficit ", a précisé Anselme Ludovic Gniekoumou, le coordonnateur du projet "Eboteli".

Dans le projet, les engagements financiers du gouvernement s'élèvent 4 643 739 FCFA, soit 66% du budget. L'enveloppe permettra, entre autres, le paiement des salaires des fonctionnaires ; les dépenses liées aux exonérations de toutes taxes pour le matériel médical à importer ainsi que des pièces de recharge.