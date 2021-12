Congo-Brazzaville: Détournement des véhicules de l'Etat - Le Sénat réclame des sanctions contre les présumés auteurs

Encourageant le gouvernement à poursuivre l'opération de rétrocession des véhicules de l'Etat détournés et dissimulés à travers le pays, les sénateurs ont réclamé des sanctions exemplaires à l'encontre des présumés auteurs de ces actes de fraude.

Le Sénat a, en effet, interpellé le 3 décembre dernier le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, sur le nombre de véhicules détournés et retrouvés par les services de la gendarmerie nationale et le sort réservé aux présumés auteurs de ces actes. " Nous souhaitons que ceux qui seront impliqués dans cette démarche frauduleuse soient bien punis publiquement, parce que c'est, par l'exemple, qu'on va changer. Il faut une dissuasion. Je pense que ,c'est une démarche à encourager dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la lutte contre les antivaleurs ", a demandé le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean- Marie Epouma.

Une démarche soutenue par le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, qui encourage le gouvernement à poursuivre cette action, en sanctionnant les auteurs de cet acte. " C'est un effort qui est situé dans le cadre de la moralisation de notre cité, dans le cadre de la lutte effective contre les antivaleurs... Il convient que ceux qui commettent répondre de leurs actes. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons faire que le pays prenne véritablement la voie du développement ", a-t-il insisté.

Eclairant la lanterne des sénateurs, le ministre Paul Valentin Ngobo avait indiqué que l'enquête de la gendarmerie a permis de localiser et de retrouver 64 véhicules, dont 42 à Brazzaville et 22 à l'intérieur du pays. Il s'agit des véhicules dissimulés et détournés. Selon lui, le tout est parti de la découverte, le 28 septembre dernier, d'un véhicule de marque Mercedes Benz du ministère dans un parking au quartier Nkombo, à Brazzaville, alors qu'il était annoncé introuvable. " En réalité, ce véhicule était en train d'être négocié dans un nganda, alors qu'il était qualifié comme étant en panne. Cela nous a emmené à solliciter le concours de la gendarmerie pour qu'elle analyse les deux listes à notre possession, afin de retrouver les véhicules éventuellement dissimulés ", avait-il expliqué.

Dans ses détails, il avai rappelé que sur les 64 véhicules retrouvés et localisés à ce jour, 52 faisaient l'objet d'une dissimulation ou tentative de dissimulation, 12 ne figuraient pas sur la liste. D'autres ont, par contre, été retrouvés par la gendarmerie à travers les renseignements collectés auprès de certains informateurs. " Nous continuons de recevoir des signalements du nord au sud, l'enquête de la gendarmerie se poursuit, nous espérons avoir d'autres résultats. Quant au sort réservé aux présumés responsables des faits, nous avons saisi la gendarmerie, c'est une des voies officielles pour ce genre de situations. Elle a confié l'enquête à sa section de recherches judiciaires qui poursuit ses investigations, le dossier est dans les bonnes mains ", avait assuré Paul Valentin Ngobo.