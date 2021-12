Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Des humanitaires en atelier sur la gestion des risques et catastrophes

Le séminaire de formation qui se tient à Brazzaville du 8 au 9 décembre, sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, avec le soutien de l'Unicef, vise, entre autres, à identifier et réduire les risques les plus probables en renforçant les capacités des participants en matière de gestion des catastrophes.

" Prévenir coûte moins cher qu'agir après la catastrophe ", a indiqué le directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Eugène Ikounga, à l'ouverture des travaux du séminaire de formation sur la gestion des risques et des catastrophes ainsi que la réponse post-catastrophe au Congo. La meilleure prévention, a-t-il poursuivi, permet de réduire la facture laissée par des catastrophes sur la population et ses activités.

L'atelier va se clôturer le 9 décembre et a plusieurs objectifs : faciliter la coordination conjointe des actions pour la mise en cohérence des plans nationaux sectoriels ; intégrer le processus de préparation et de réponse aux urgences dans les plans et programmes de développement ; réduire les délais d'intervention et le nombre de perte en vies humaines ; assurer l'efficacité et l'engagement du Congo pour la prévention des risques, la gestion des catastrophes et de relèvement.

A travers le pays, des phénomènes extrêmes induits par les changements climatiques sont observés à de degrés divers : inondations, ensablement, érosions et bien d'autres avec des dégâts matériels et en vies humaines. Afin de les prévenir et les réduire, la gestion des risques et catastrophes devient dès lors un facteur clé pour une bonne gestion des urgences humanitaires et de développement de la résilience des communautés.