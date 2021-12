Sénégal: Plus de 128 milliards de francs CFA alloués au département de l'Eau et de l'Assainissement

Dakar — Le budget 2022 du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, voté, mercredi, par les députés a été arrêté la somme de 128 milliards 275 millions 008 mille 244 francs CFA.

Les travaux ont été dirigés par le vice-président de l'Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio.

Le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a défendu le projet de budget de son département, avait à ses côtés son collègue du Travail, du dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy et celui des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Ce budget est reparti en quatre programmes : "Coordination et de gestion administrative", "gestion intégrée des ressources en eau", "Acès à l'eau potable" et "Assainissement et gestion des eaux pluiviales".

Dans le rapport de la commission des finances consulté par l'APS, le ministre de l'Eau et de l'assainissement a dressé le bilan des réalisations de son département dans le sous-secteur de l'hydraulique rurale.

Selon Serigne Mbaye Thiam, 72 forages dont 69 nouveaux ont été réalisés. A cela s'ajoutent "5 systèmes d'alimentation en eau potable, 16 unités de chloration, plus de 184 km de réseau d'approvisionnement en eau potable, 967 branchements sociaux, 42 bornes fontaines et 97 équipements exhaure".

"En matière d'assainissement en milieu rural, 1 047 latrines familiales ont été achevées, portant ainsi le cumul des réalisations à 7 883 unités", a-t-il dit dans le document.

Concernant l'assainissement rural, le document rapporte que le ministre a fait état de "résultats satisfaisants" notés dans ce domaine, précisant que 10 villes ont bénéficié du projet d'assainissement dont les travaux sont exécutés à plus de 90%.

L'année 2022 verra la poursuite et le démarrage de nouveaux investissements structurants pour le développement de l'accès sécurisé au service d'eau et d'assainissement et le renforcement de la politique de gestion Intégrée des ressources en eau, selon le ministre.