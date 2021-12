Cote d'Ivoire: Sébastien Haller - L'Ivoirien s'arroge un nouveau record en Ligue des Champions

Sébastien Haller est devenu le premier joueur de l'Histoire à inscrire au moins 1 but lors de ses 6 premiers matches de Ligue des Champions.

De nouveau buteur mardi soir, Sébastien Haller est le premier joueur de l'histoire à marquer au moins un but lors des 6 premiers matchs de sa carrière en Ligue des Champions. L'attaquant international ivoirien a marqué le premier but de la rencontre (1-1) contre le Sporting d'un pénalty à la 8e minute. Une nouvelle réalisation qui lui permet de compter 10 buts en six matchs de Ligue des Champions. Grâce à ses 10 buts inscrits en six matches, il s'est d'ailleurs arrogé un nouveau record, celui des 10 buts inscrits le plus rapidement. Il efface des tablettes un certain Erling Haaland, qui avait eu besoin de sept matches pour inscrire ses dix premiers buts en Ligue des champions.