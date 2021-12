Maroc: Le Royaume-Uni et le Maroc ambitionnent d'approfondir leur collaboration dans le domaine de la cybersécurité

Londres — Le Maroc et le Royaume-Uni ont fait part, mercredi à Londres, de leur ambition d'approfondir leur dialogue et leur collaboration dans le domaine "de plus en plus important" de la cybersécurité.

Dans un communiqué conjoint à l'issue du dialogue stratégique Maroc-GB, les deux pays ont convenu de participer de manière constructive aux efforts visant à élaborer une nouvelle convention internationale sur la cybercriminalité afin de veiller à ce qu'elle soit inclusive, axée sur les résultats et qu'elle protège les droits de l'homme.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita ont réaffirmé, dans ce sens, leur soutien à un cyberespace libre, ouvert, pacifique et sûr.

Le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni et la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI) du Maroc achèveront leur travail novateur sur un projet commun de cyberanalyse intégrée qui fournira un ensemble de mesures d'aide au renforcement des capacités en matière de cybersécurité stratégique, explique le communiqué.

Le Maroc est le premier pays avec lequel le Royaume-Uni et ses partenaires, à savoir l'Union internationale des télécommunications et l'Université d'Oxford, ont établi une telle relation, relève le document.

Dans la continuité de ces efforts, les deux pays ont annoncé l'ouverture prochaine d'un nouveau centre d'excellence en cybersécurité pour l'Afrique au Maroc, fruit d'un partenariat entre des entreprises et des universités britanniques et marocaines.