Cote d'Ivoire: Difficultés d'accès des Pme aux compétences et talents - Une solution digitale innovante made in Côte d'Ivoire mise en place

La création de l'entreprise demande beaucoup d'efforts. Mais après l'avoir créée, l'entrepreneur ivoirien, en particulier et africain en général, n'est pas totalement tiré d'affaire. Outre l'insuffisance de financements, il doit aussi faire face à de réelles difficultés d'accès aux compétences, aux expertises et aux talents dont il a besoin pour booster son entreprise.

C'est le triste constat fait par le jeune startupper ivoirien, Rachid Dao, qui vient de mettre en place une solution digitale innovante pour résoudre la problématique. Il a baptisé sa start-up Vinoct, avec pour slogan "Connecter l'Afrique à ses talents". Ce site internet qui vise donc à mettre en relation les entreprises et les professionnels freelance, a été lancé officiellement, le 3 décembre, au Royal Work Club, à Abidjan-Plateau.

" Après avoir interviewé une centaine de chefs d'entreprise en Afrique francophone et en Europe sur les défis auxquels ils font face, la réponse qui est revenue le plus est qu'ils trouvent difficilement des gens compétents avec qui travailler. Alors qu'il en existe. Et donc, on a d'une part, des entreprises qui recherchent des talents et de l'expertise pour des projets spécifiques et des experts et des talents compétents qui ne trouvent pas d'emploi, d'autre part ", a dépeint Rachid Dao.

" Notre objectif donc, à travers la plateforme électronique Vinoct, est d'établir des relations formelles entre les grandes entreprises, les Pme ou les entrepreneurs avec les talents, les compétences, les expertises de Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone ", a-t-il expliqué.

A l'en croire, les avantages de l'utilisation de cette plateforme vont au-delà du problème initial. " Désormais, grâce à Vinoct, une Pme ivoirienne peut collaborer avec un cabinet d'études togolais, et une agence de communication sénégalaise peut travailler avec un consultant camerounais sans être obligé de se rencontrer physiquement. La sélection des profils, la création de contrats et factures, ainsi que le paiement des prestataires sont sécurisés et facilités. Les entreprises profitent de clients internationaux facilement et les clients profitent de talents internationaux à moindre coût ", a-t-il ajouté.

Le site internet Vinoct se présente, in fine, comme un véritable marché de l'emploi en Afrique francophone où les entreprises de tous les secteurs peuvent recruter et travailler à distance avec les profils et entreprises dont elles ont besoin pour leur développement. Les contacts, la création de contrat et les paiements se font tous sur la plateforme.