Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Face-à-face gouvernement-partis politiques le 16 décembre

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a annoncé la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition, le jeudi 16 décembre. Cette annonce a été faite, ce mercredi 8 décembre 2021, à l'issue du Conseil des ministres tenu au Palais de la présidence à Abidjan-Plateau.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, des membres des partis politiques ont déjà reçu leurs cartons d'invitation. " Chaque responsable de parti politique pourra être accompagné de deux personnes ", a précisé le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Ajoutant que les modalités du dialogue seront définies quand les différents acteurs seront dans la salle B de la Primature au Plateau.

Selon un confrère, le Premier ministre, Patrick Achi, ouvrira les travaux du dialogue politique en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin, Gilbert Kafana Koné, ministre en charge des relations avec les institutions, Cissé Ibrahima Bacongo, ministre des Affaires politiques et le général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Outre des membres du gouvernement, des membres du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le Front populaire ivoirien (Fpi), le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (Ppa-Ci), l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci) et bien d'autres plateformes politiques.

Les discussions porteront principalement sur les futures élections locales prévues en 2023, l'épineuse question de la réforme de la Commission électorale indépendante (Cei). Les recommandations qui sortiront de ces assises, seront remises au Président de la République, Alassane Ouattara, révèle le confrère.