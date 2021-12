Afrique: Vers la mise en place d'une unité de statistiques sensible au genre (officiel)

Dakar — La Direction de l'équité et de l'égalité de Genre va incessament mettre en place une unité de gestion statistique sectorielle sensible au genre permettant d'avoir un mécanisme pour adresser de façon précise et pointue les inégalités, les disparités et toutes les discriminations basées sur le genre, a annoncé mercredi à Dakar, Ciré Lô.

"Nous allons disposer d'une unité de gestion statistique sectorielle sensible au genre permettant d'avoir un mécanisme d'adresser de façon précise et pointue les inégalités, les disparités et toutes les discriminations basées sur le genre" a indiqué M. Lo, directeur de Cabinet du ministère de la femme, de la Famille, du

Genre et de la protection des enfants.

Il présidait mercredi à Dakar, l'atelier de restitution de l'étude diagnostic institutionnelle et organisationnelle sur l'opportunité du ministère de la femme, du genre et de la protection des enfants de disposer d'une unité de gestion des statistiques sectorielles sensibles au genre.

Selon lui le ministère est "au cœur d'un enjeu majeur de développement économique et social avec la prise en compte des questions de genre, "une problématique clé" pour avancer dans la transformation de la société de justice et d'inclusion".

"Dans la politique économique et sociale du pays, l'équité sociale et territoriale est au cœur des politiques. Ce dispositif vient donc à son heure" a-t-il noté.

Sur l'opportunité de la mise en place de cette unité, il a retenu deux éléments phares notamment l'évaluation de la Stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de Genre et l'autonomisation de la femme, prioritaire dans le Plan Sénégal Emergent.

"Ces deux facteurs ne sont pas possibles qu'avec de bonnes statistiques alors que la sensibilité au genre est encore faible", a-t-il ajouté.

Il a assuré que cette unité est un mécanisme qui va permettre "d'appuyer, de suivre la sensibilité au genre".

Pour le représentant du ministre, "c'est heureux de savoir que cette étude a été réalisée à partir d'un diagnostic qui permet de situer les enjeux, les points de retard et les bons points de départs à partir desquels, il est possible de construire durablement et de façon structurelle ces questions".

Aussi, a-t-il soutenu, " la création d'une unité des statistiques genre a commes principlaes missions l'établissement de besoins par rapport aux agendans (ODD, PSE), la collecte de données et la planification des besoins et donc la production de statistiques genre"

Sur la fonctionnalité de ce mécanisme, Astou Diouf Gueye, directrice de l'équité et de l'égalité de Genre (DEEG) a dit détenir, "un mandat intersectoriel de porter la politique genre avec les ministères à travers l'ensemble des cellules genre".

"Le rôle de cette unité sera de coordonner, de capitaliser à travers le mécanisme national de coordination de la politique genre. C'est le lieu de remercier l'Agence nationale de la Statistique et de la démographie qui a intégré le genre dans la collecte de données", a-t-elle ajouté.

L'étude s'est intéressée à trois domaines majeurs, notamment, la création d'un environnement favorable, la promotion de la production régulière de données de genre de qualité et la promotion de l'accessibilité et de l'utilisation statistiques genre.

Dans ce sillage, Dieynaba Wone Ndiaye, directrice nationale de Onufemmes a estimé que "les résultats vont permettre d'avoir une orientation pour savoir les dispositions à mettre en place dans le but de réduire les inégalités, les disparités dans tous les secteurs de la vie à travers de bonnes statistiques "

Le Sénégal fait partie des 12 pays dans le monde qui partagent le projet Women Count (les femmes comptent) qui a entre autres objectifs de participer à la production de statistiques de qualité sur le genre.