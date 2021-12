Sénégal: Salihou Keïta, Dg du Cices - " Nous voulons renouer avec une Fidak professionnelle "

interview

Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19, le Cices renoue avec la Foire internationale de Dakar (Fidak). Une reprise qui coïncide aussi avec l'avènement d'une nouvelle direction générale incarnée par Salihou Keïta. Et pour sa première édition en tant que Dg, l'homme a déjà imprimé sa marque par de nombreuses innovations dans l'organisation du plus grand événement forain du Sénégal.

M. Keïta, vous en êtes à votre première Foire internationale de Dakar (Fidak) en tant que Directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Quel est votre état d'esprit ?

L'état d'esprit est très bon. Nous sommes sereins parce que nous n'avons pas attendu le jour J pour mettre en place tout le dispositif qu'il faut. Nous sommes dans l'évènementiel, et cela se prépare. Au niveau du Cices, toutes les dispositions ont été prises pour une meilleure organisation de cette 29ème édition de la Fidak.

Quelles sont les innovations majeures que vous avez tenu à apporter cette année ?

Cette année, nous avons apporté beaucoup d'innovations sur la base de l'état des lieux que nous avons fait dès notre prise de fonction, en juillet 2020. Et nous nous attendions à organiser la 29ème édition au mois de décembre de la même année. Mais, à cause de la pandémie, après un report, nous avons dû nous résoudre à annuler l'événement qui, comme on le sait, draine du monde. Et c'était la première fois que la Fidak ne s'est pas tenue. Cette annulation s'imposait parce que nous sommes une entreprise de l'État, une institution d'appui au commerce, et nous devions respecter l'interdiction des rassemblements.

Pour en revenir à l'état des lieux, cela avait révélé beaucoup de choses. D'abord, le Cices datant de 1974, nous sommes forcément frappés par la vétusté des infrastructures. Il faut savoir que celui qui se trouve dans une situation de concurrence doit avoir des infrastructures de qualité. C'est pourquoi notre première mission a été d'inviter les architectes à réfléchir sur la réhabilitation du Cices parce que nous n'avons pas le droit de laisser en l'état ce joyau architectural qui est une belle vision du Président Léopold Sédar Senghor. C'est dans ce sens que nous avons élaboré une nouvelle feuille de route consistant à avoir un cadre attrayant et convivial.

Pour ce faire, nous avons travaillé sur un nouvel organigramme en mettant en place une nouvelle direction chargée du cadre de vie. Cela va nous permettre de diversifier nos activités, d'avoir de nouveaux partenaires et de booster le taux d'occupation et de fréquentation. Nous avons mis à contribution les agents des Eaux et Forêts pour aller vers la " végétalisation " du Cices, améliorer davantage le cadre de vie. Par exemple, nous avons réalisé la Place Première Dame, un endroit qui permet aux visiteurs, dès l'entrée, de se reposer et de se rafraîchir. Le cadre de vie est donc important, c'est la raison pour laquelle nous y avons mis l'accent. En tant qu'institution d'appui au commerce, notre mission, c'est la promotion de l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activités et sous toutes leurs formes. Ce, à travers l'organisation de Salons et de Foires.

Ces manifestations économiques sont des rendez-vous importants pour l'économie nationale. Il ne s'agit pas d'organiser seulement la Fidak et croiser les bras ; ce n'est pas ambitieux. C'est pourquoi nous allons diversifier. Il faut noter qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent participer à la Fidak. Pour leur transport, nous avons mis en place " Cices transports ", pour les loger, il y a " Cices hébergement " et pour la restauration, nous avons lancé " Cices restauration ". Le secteur privé nous a accompagnés pour réaliser ces belles initiatives. Et c'est tout à fait logique, car le Conseil d'administration est composé entièrement du secteur privé. Notre objectif est de répondre aux attentes légitimes de notre client, du grand public, pour investir et faciliter les conditions d'acheter et de vendre.

Certaines aires entre les différents pavillons ne seront pas, parait-il, occupées cette année. Pourquoi cette décision ?

L'innovation, c'est aussi d'écouter le grand public. On nous parle de cette perception de " Sandaga " bis ; il faut donc apporter des solutions. C'est l'image du Sénégal qui est en jeu. Nous voyageons, nous participons à d'autres manifestations économiques, des foires et salons. Pourquoi ne pas avoir chez nous l'organisation que nous trouvons ailleurs ? C'est une question de comportement. Les produits exposés à la Fidak viennent souvent du Maroc, de la Chine, de la Turquie et d'autres pays asiatiques. Nous sommes dans la dynamique de renouveau de la Fidak et voulons moderniser cet événement avec pour objectif retourner à la Foire d'antan, une rencontre professionnelle. Et c'est la garantie que nous avons donnée à nos partenaires et aux Représentations diplomatiques à Dakar.

Mais, est-ce que ce n'est pas ce " Sandaga bis " qui faisait un peu le charme de la Fidak, qui lui donnait ce cachet populaire ? Pourquoi ne pas mieux les organiser ?

Professionnaliser ne signifie pas écarter le secteur informel. Nous n'écartons personne. Écarter le secteur informel, c'est ignorer que le tissu économique du Sénégal est porté à hauteur de 97 % par le secteur informel. Le secteur informel à sa place à la Fidak, mais c'est le comportement de certains de ses acteurs qu'il faut revoir pendant la Fidak. La Foire de Dakar, ce n'est pas Petersen, ni Marché Hlm, ni Colobane. C'est pour cela que nous avons signé des conventions avec des structures de commerçants pour organiser des foires que nous avons appelées Ecopop (Économie populaire). Ils viendront au Cices organiser leur propre foire pendant une durée bien déterminée.

Le but est de les aider à formaliser leurs activités et aller à plus de professionnalisme. Donc, s'ils maîtrisent ce schéma, participer à la Fidak sera facile pour eux. Alors, cette année, nous allons mieux repenser la gestion des aires d'exposition par secteur parce que les expositions, en générale, ce n'est pas pour la vente, mais pour nouer des contacts d'affaires. Des centaines d'entreprises étrangères vont participer cette année et nous avons besoin d'élargir leur marché.

À vous écouter, vous avez plein d'idées, beaucoup d'ambitions, avec une feuille de route qui semble être bien élaborée. Est-ce à dire que Salihou Keïta, dès sa première Fidak, veut imprimer sa marque ?

Il ne s'agit pas de Salihou Keïta, mais d'une équipe. Le Dg n'est que la locomotive. L'héritage du Cices est lourd. Il faut aussi savoir que l'évènementiel est un package et nous devons répondre aux attentes légitimes des clients, des exposants, du grand public. Et ce grand public qui arrive a besoin de parking. Et là, il y a un grand problème aujourd'hui au Sénégal. Cela me pousse à parler de la réduction du foncier du Cices. Nous sommes un parc d'exposition. Et dans tous les pays où il y a un parc d'exposition, c'est plus de 100 hectares. Ce n'est pas pour rien que le Président Senghor, en mettant en place le Cices, avait autorisé plus de 100 hectares, c'est parce que tout simplement le parking fait partie des services que nous offrons à nos clients. Avec les autorités, on trouvera une solution à cette lancinante question.

Le périmètre du Cices a diminué comme peau de chagrin et certains ont avancé l'idée de sa délocalisation à Diamniadio. Êtes-vous de cet avis ?

Je ne suis pas de cet avis. C'est de la manipulation de la part de certains acteurs économiques intéressés par le foncier du Cices et qui n'ont pas compris sa mission. Je n'ai rien contre mes prédécesseurs, mais si le Cices était véritablement dans sa mission, l'autorité n'allait pas procéder à des lotissements à usage d'habitation, car les infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. C'est heureux d'entendre le Président de la République dire que désormais personne ne touche un seul mètre carré du Cices pour usage d'habitation. Le Cices est un parc d'exposition et de congrès. Aujourd'hui, dans le cadre de la Fidak, nous sommes dans les expositions ; le congrès, c'est la promotion culturelle. Il ne s'agit pas de délocalisation du Cices.

D'ailleurs, les deux architectes qui avaient réalisé le Cices seront à Dakar et animeront une table-ronde sur la problématique de sa réhabilitation. D'ores et déjà, ils apprécient la position géographique du site. Quelque part, ils estiment que le rétrécissement est un atout, car à l'époque, il était à 10 kilomètres de la ville. Aujourd'hui, le Cices est, avec la ville, proche des populations. Les conditions d'acheter sont meilleures. Quelque part, c'est un atout, un mal nécessaire. Il faut exploiter intelligemment la position géographique du Cices. On peut, par exemple, délocaliser une activité du Cices en allant à Diamniadio où se trouve le Parc d'exposition. Nous avons l'expertise et je ne vois pas une autre expertise ailleurs pour gérer le Parc des expositions.

Autrement, vous voulez que le Parc des expositions de Diamniadio soit géré par le Cices ?

Nous voulons aider le Président de la République, nous voulons répondre aux attendes légitimes des Sénégalais, nous avons donc envie qu'on mette à la disposition du Cices le Parc des expositions de Diamniadio. Nous voulons qu'on nous donne plus d'espace ; ce que nous perdu ici, qu'on le compense avec le Parc des expositions de Diamniadio.

Quelle est la portée et le sens du thème de cette année : " Promouvoir l'agrobusiness pour un développement économique et social durable " ?

Le thème cadre parfaitement avec la situation que nous vivons. Il s'agit de relancer notre économie et le Cices est un instrument important pour apporter une contribution dans ce sens. L'agriculture étant une des priorités du Gouvernement pour relancer notre économie, nous avons tenu à apporter notre contribution. Nous avons rencontré, dans ce sens, les Ministres de l'Agriculture et de l'Élevage et nous avons convenu, avec ces deux départements ministériels, de travailler, cette année, sur ce thème.

Par rapport à la nouvelle feuille de route, le Cices, en tant que structure nationale avec des activités internationales, compte se déployer et délocaliser ses activités dans les régions avec l'Union nationale des Chambres de commerce du Sénégal avec qui il a signé des conventions pour l'organisation de Salons et de Foires. Par exemple, le Salon de l'arachide à Kaolack, le Salon des Mines à Kédougou, le Salon du riz à Saint-Louis, le Salon de la Pêche à Mbour, le Salon de l'automobile à Dakar. La Fidak, c'est aussi de la réflexion, de la culture, avec le retour de grands artistes sénégalais. Comme innovation, nous aurons aussi les rendez-vous de la jeunesse pour faire éclore les talents dans différents domaines.

Quelles sont les mesures prises pour le respect des gestes barrières ?

Nous avons proposé au Ministère de la Santé un protocole sanitaire. Il a été convenu de mettre en place un Comité pour travailler sur un " Village santé ". Ainsi, pendant la Fidak, le Cices va accueillir un point de vaccination contre la Covid-19. Il y aura un respect strict des mesures barrières et nous organiserons une journée de distribution de masques. Sur le plan sécuritaire également, rien n'a été oublié. La Brigade nationale des Sapeurs pompier ne ménagera aucun effort pour la sécurité des participants. Idem pour la Gendarmerie, la Douane et la Police. C'est la Fidak qui fait de Dakar la capitale des affaires pendant deux semaines, nous avons donc mis les bouchées doubles.

En termes d'organisation, quels sont les chiffres de la Fidak de cette année ?

Cette année, la Fidak voit la participation de 10 délégations gouvernementales, plus de 29 nationalités, environ 300 exposants directs, le tout sur 13 000 m2 de stands. Compte tenu de la situation de la pandémie mondiale, c'est une bonne participation. Il faut préciser que, cette année, nous avons été très rigoureux par rapport aux stands. Il n'y a ni réduction ni gratuité. Tout le monde paie. Mais, pour autant, nous mettrons tous les exposants dans de bonnes conditions. Autant nous sommes rigoureux sur la gestion, autant nous sommes rigoureux par rapport aux services que nous devons offrir aux exposants.