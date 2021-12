Cote d'Ivoire: RH Awards 2021 - Les lauréats de la 5e édition connus

Le gala de la 5e édition des RH Awards s'est tenu le 4 décembre 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les prix ont été décernés selon deux catégories : le Prix des gestionnaires des ressources humaines notamment le Prix RH Espoir, les prix sectoriels et le Prix du super RH, et le Prix Marcel Zadi Kessy, attribué quant à lui aux tops managers des entreprises.

Au total six prix ont été décernés à des gestionnaires des ressources humaines et un directeur général d'entreprises aussi bien publiques que privées.

Marie Thérèse N'Guessan, directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Nsia, a reçu le Prix du meilleur gestionnaire des Rh. Elle a raflé par la même occasion le prix du Super Rh. Jean-Jacques Macguil Chatelain, Drh de la Palm-Ci, a remporté le prix du meilleur gestionnaire des Rh secteur agro-industrie et chimie. Hounnou Cédrick, Drh de la Sodeci, pour sa part, s'est vu attribuer le Prix du meilleur Rh secteur public et parapublic.

Quant à Affoussiata Sy Savané, responsable Rh Afrique Groupe Duval, elle a remporté le Prix du meilleur Rh secteur Btp-mines et énergie, transport-logistique-distribution. Enfin, Gbai Gilles Hermann, Drh de Cdci, s'est adjugé le prix du Rh Espoir récompensant un gestionnaire des Rh de moins de 35 ans pour son potentiel prometteur. Pour ce qui est du grand prix Marcel Zadi Kessy du manager social, il a été attribué à Christophe Koreki, directeur général de Palm-Ci.

Ange Tra Bi, associé-gérant de la structure Mzk Group, initiateur des RH Awards, a rappelé l'objectif de ces distinctions qui est de promouvoir et valoriser la fonction Ressources humaines par secteur d'activités et d'honorer les chefs d'entreprises qui ont intégré fortement les valeurs humaines dans leur management. " Nous voulons saluer le courage de tous les candidats à cette compétition (...) Nous espérons vivement que cette initiative que nous menons aujourd'hui contribuera à la construction de la Côte d'Ivoire, sinon de l'Afrique de demain ", a-t-il indiqué.

L'ancien ministre Maurice Kacou Guikahué, représentant Kani Zadi Kessy, marraine de l'édition, a félicité Mzk Group pour son engagement à perpétuer la mémoire de Marcel Zadi Kessy à travers ces awards.

Pour rappel, les RH Awards ont été initiés en vue de valoriser la fonction Ressources humaines et de célébrer le mérite. Ces distinctions permettent de révéler à l'ensemble de la communauté nationale et internationale, le mérite des dirigeants et managers qui, de par leur professionnalisme et leurs qualités, favorisent la performance des organisations qu'ils dirigent et contribuent au bien-être social.