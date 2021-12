Congo-Brazzaville: Disparition - Mort brutale de l'artiste musicien Kassoul Chalkidri

Le talentueux chanteur de l'orchestre Extra musica nouvel horizon a tiré sa révérence le 7 décembre, aux environs de 17h, à l'hôpital militaire Pierre-Mobengo, des suites d'un malaise, à l'âge de 37 ans.

De son vrai nom Cristin Moundoungou, l'ancien sociétaire d'Extra musica zangul de Roga-Roga, Kassoul Kassoumbalessa dit Kassoul Chalkidri 00/100, quitte le monde des humains à fleur d'âge. Cet artiste charismatique, qui devait assurer l'avenir de la musique congolaise (selon certains mélomanes), laisse pour la postérité un morceau qui fera parler de lui, "Maman Mapassa". Chanté en l'honneur de Pamela Ondongo, cette chanson qui accroche déjà les cœurs des mélomanes est l'une des meilleures de l'album " Vision ", dont la présentation officielle était prévue pour ce 11 décembre.

" Nous n'en revenons pas. C'est difficile à croire. Tous les artistes sont inconsolables. On nous a arraché le pilier. Ce n'est pas maintenant que nous aurons un artiste musicien comme lui. Alors que nous nous préparions à présenter officiellement l'album "Vision" au public pour ce samedi 11 décembre, voilà qu'on nous sacrifie notre artiste.

Car, d'après le rapport reçu par la famille venant des médecins, notre Kassoul est mort des suites d'un empoisonnement. Nous avons tenu une réunion en urgence pour voir ce qu'il y a lieu de faire et par la même occasion, demandons à nos artistes de faire extrêmement attention, parce que l'on ne sait pas d'où vient le mal ", a déclaré Sonor Digital, chef d'orchestre.

La veillée mortuaire a lieu dans la rue Mboko, à Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, entre les avenues des chars et de 753.

L'artiste musicien était très adulé des mélomanes. Sitôt après l'annonce de la nouvelle de sa mort, les chroniqueurs de musique, les opérateurs culturels, les artistes musiciens n'ont point tardé pour envahir la toile par des messages de condoléances. C'est le cas de Vogel Décibel, présentateur de l'émission Fara-Fara sur DRTV. " Kassoul Chalkidri 00/100, tu me surprends. Tu meurs au moment où ta belle chanson "Maman Mapassa" commençait déjà à s'installer dans nos cœurs. Tu as été un artiste exceptionnel et plein d'avenir. Ta disparition inopinée laisse un vide énorme au sein d'Extra musica nouvel horizon et dans la musique congolaise. Tu es parti très tôt ", a-t-il écrit.

Benoît Narcisse Tchichimbi, animateur de l'émission Tam-Tam sur Télé Congo, a dit : " Lepousse Kassoul, je sais que tu ne me liras pas du tout ! Mais laisse-moi te dire que tu avais le droit de devenir un leader charismatique, car tu savais chanter, danser et te faire respecter. Tu avais tous les atouts pour être patron... Que Dieu t'accueille ".

Le producteur de musique Serge Offis s'est dit lui aussi abasourdi par la triste nouvelle faisant état de la disparition tragique de Kassoul. " Par cette occasion, nous présentons toutes nos sincères condoléances les plus attristées à sa famille biologique et musicale ", peut-on lire.

Kevin Mbouandé a exprimé aussi ses condoléances. " En mon nom propre et celui de l'orchestre Patrouille des stars, recevez nos plus sincères condoléances et toute notre amitié dans ce moment difficile. Repose en paix mon petit Kassoul ", a déclaré l'artiste.

Djoson philosophe, patron du groupe Super Nkolo Mboka, a souhaité lui aussi les condoléances les plus attristées aux familles artistique et biologique de Kassoul 00/100.

Lévyson Énigma, son ancien sociétaire, a exprimé lui aussi sa tristesse. " C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de mon frère, l'artiste Kassoul du groupe Extra musica nouvel horizon. Je suis inconsolable et je le serai encore longtemps. Car au-delà du travail, tu étais mon petit frère de cœur. Et tu le resteras pour toujours. J'adresse mes condoléances les plus attristés à la famille biologique, à la famille artistique d'Extra musica dans son ensemble ", s'est exprimé le musicien.

Sam Samouraï, lui, a écrit: " Un artiste est parti. Je n'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un frère officiel, une fierté pour le Congo. La mort de Kassoul Chalkidri 00/100 est une perte immense pour la musique congolaise ".

Notons que Kassoul Chalkidri 00/100 a été non seulement un chanteur-auteur-compositeur, mais aussi un danseur et chorégraphe du groupe Extra musica nouvel horizon. Né en 1984, il laisse deux enfants orphelins.