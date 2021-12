Congo-Brazzaville: Consommation - Le gouvernement congolais appelé à réguler les prix de marché

La flambée des prix des produits de première nécessité observée ces derniers temps, notamment des aliments, inquiète les défenseurs des consommateurs. Réunis les 3 et 4 décembre à Brazzaville, les membres du Réseau des associations des consommateurs (RAC) en appellent à la responsabilité des pouvoirs publics.

À l'issue de l'assemblée générale du RAC couplée avec la formation des membres des associations des consommateurs sur la détermination du taux d'inflation et la mobilisation des communautés, le réseau exhorte les autorités à finaliser le processus de validation des projets de lois sur la protection du consommateur et la régulation de la concurrence avec l'implication de toutes les parties prenantes, à faire respecter les textes qui garantissent les droits des consommateurs et veiller à la transparence du marché et des prix.

Le gouvernement a initié depuis 2014, dans le cadre de la phase 1 du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, un projet de loi sur la protection du consommateur et un autre sur la régulation de la concurrence qui ne sont toujours pas encore présentés au conseil des ministres. Les défenseurs des consommateurs entendent alors multiplier des activités de plaidoyer pour convaincre les autorités à les adopter dans un bref délai.

Si le réseau a salué les mesures conservatoires souvent prises par le gouvernement devant des cas de violation des droits des consommateurs et l'exposition de ces derniers à des risques sanitaires, il déplore de nombreux freins dans la protection réelle des consommateurs et de leur accès à des produits de qualité. " Le RAC exhorte les pouvoirs publics à franchir le pas de ces mesures d'exception par des mesures de protection durables conférés par une loi ", précise la note de position de la plateforme.

En perspective, le RAC a souhaité que la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine soit tenue par des mesures de sauvegarde internes qui protègent le marché local et les consommateurs. Le réseau insiste, enfin, sur la protection par l'État du droit à la sécurité, du droit d'être informé et entendu, du droit à la réparation des torts, du droit à la satisfaction des besoins de base et du droit à un environnement sain pour les consommateurs.

Soulignons qu'au cours des assises, les participants ont échangé sur " La méthodologie de détermination du taux d'inflation " ; " Les voies de recours aux fins d'indemnisation d'un patient lésé " ; " La stratégie de mobilisation des consommateurs contre la vie chère " ; " La protection et sécurité des animateurs des associations des consommateurs ".