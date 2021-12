Angola: MCTA présente le Prix national de la culture et des ARTs

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement (MCTA) a procédé, mardi soir, à la remise du Prix national de la culture et des arts, édition 2021.

Au cours du gala, les lauréats ont reçu des mains du ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République, Adão de Almeida, les prix et diplômes du mérite.

La liste des lauréats de cette édition est composée du musicien Filipe Mukenga, de l'écrivain Amélia da Lomba, de la plasticienne Ana Silva, du metteur en scène Rogério Ferreira de Carvalho, du Projecto Benguela Streets Dance, du cadreur Afonso José Salgado Costa et de l'Association Tchiweka de Documentação.

Créé en 2000, le Prix national de la culture et des arts vise à récompenser les créateurs dans les domaines de la littérature, du cinéma et de l'audiovisuel, des arts plastiques, des arts du spectacle et de la recherche en sciences humaines et sociales, étant une expression de célébration et de reconnaissance de l'excellence, de l'engagement, du dévouement, de l'esprit créatif, du travail constant et du témoignage de carrières remarquables, dignes de la plus haute distinction de l'État angolais,

Depuis sa création, le Prix national de la culture et des arts a déjà été décerné à 132 lauréats, parmi lesquels se distinguent créateurs et artistes des disciplines les plus diverses des arts, associations d'artistes, centres de recherche scientifique, écrivains et intellectuels, universitaires, académiciens et professionnels de différentes manifestations culturelles.

Le prix vise à encourager la création artistique et culturelle, ainsi que la recherche scientifique en sciences humaines et sociales.