Sénégal: [Reportage] Ambiance à la Fidak - Un démarrage timide

Hier, au lendemain de la cérémonie d'ouverture du lundi, il n'y avait pas foule au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) dans le cadre de la 29ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak). Par-ci, par-là, des menuisiers et autres ouvriers s'affairent aux derniers réglages avec l'aide des exposants.

Pavillon Tertiaire. Les coups de marteau et le bruit des allers-retours des scies découpant du bois meublent le décor. Ici, comme du reste dans plusieurs des pavillons visités, les organisateurs de la Foire internationale de Dakar (Fidak) s'affairent aux derniers réglages en ce mardi, deuxième jour de l'événement. Une visite dans les différents stands montre que tout n'est pas prêt. Çà et là, les ultimes réglages sont de rigueur. Des box se dressent petit à petit avec comme objectif, accueillir exposants et visiteurs dans les conditions idoines.

Le décor est partout le même dans les différents stands visités. Aussi bien au Pavillon Tertiaire, que Brun et Sénégal, les artisans, menuisiers et autres, s'affairent aux derniers réglages. Le son des coups de marteaux retentit. Des commerçants se joignent aux efforts des menuisiers dans l'aménagement des stands. L'accent est plus mis sur la décoration et le rangement des marchandises. Du coté des visiteurs, ce n'est pas encore le grand rush. Dans le souci de mettre les visiteurs à l'aise, les organisateurs ont procédé à la séparation des espaces " marchand " et ceux dédiés à " l'exposition professionnelle ". Toutefois, aucun des compartiments, autant marchand que professionnel, n'accueille, pour le moment, beaucoup monde.

Salama Diagne, 27ans, est une habituée de l'événement. Elle vient souvent à la Foire travailler avec les ressortissants maghrébins. À l'aise avec la langue arabe, elle fait partie de ces jeunes qui collaborent avec des ressortissants étrangers, le temps de la Fidak. Selon elle, " les premiers jours de la Foire laissent souvent à désirer autant du point de vue des visiteurs que de l'opérationnalité des emplacements ", souligne-t-elle. " C'est seulement au bout de trois, voire quatre jours, que l'on entre en plein dans les activités de la Fidak ", ajoute-t-elle. Salama demeure toutefois optimiste quant à une présence massive de visteurs.

Amina Diop qui officie dans les produits de beauté est aussi sur la dernière ligne droite pour l'installation de son stand. En effet, ce rendez-vous constitue un événement phare qui accueille annuellement des milliers de personnes en provenance des régions du Sénégal, des pays de la sous-région, mais également à l'international. Devant le manque de rush constaté, elle ne se décourage pas et rappelle que la Foire de Dakar démarre au trot pour après atteindre sa vitesse de croisière. " On attend beaucoup de monde et le plus souvent, le rush est constaté le week-end ", souligne Amina qui se démène pour rendre son stand accueillant et beau.