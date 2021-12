Maroc: Réunion du Comité central de suivi et d'évaluation des programmes de développement et de mise à niveau urbaine de Témara et Harhoura

Rabat — Le Comité central de suivi et d'évaluation des programmes de développement et de mise à niveau urbaine de la ville de Témara 2016-2023 et de la ville de Harhoura 2020-2024, s'est réuni mercredi à Rabat.

Tenue sous la présidence de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Manssouri et du wali de la région de Rabat-Salé-Kenitra, Mohamed Yacoubi, cette rencontre a été consacrée à l'étude de l'état d'avancement de réalisation des programmes de développement et de mise à niveau urbaine de la ville de Témara 2016-2023 et de la ville de Harhoura 2020-2024, qui visent la mise à niveau urbaine des deux villes et l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants.

Selon un communiqué du ministère, ces deux programmes portent sur la mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés et non structurés, la mise à niveau et l'aménagement des boulevards et des principaux accès, l'aménagement des places publiques et des espaces verts, ainsi que la création des services socio-économiques, culturels et sportifs.

Le montant global réservé à la mise en œuvre de ces deux programmes s'élève à 432 millions de dirhams, dont la contribution du ministère est d'environs 368 millions de dirhams (218 MDH au niveau de Témara et 150 MDH au niveau de Harhoura), soit 62% du coût global.

Cette rencontre, à laquelle ont également pris part le gouverneur de la préfecture de Skhirat-Témara, le président du conseil régional de Rabat-Salé-Kenitra et le président du conseil communal de Témara, a également été l'occasion de présenter l'état d'avancement général du programme villes sans bidonvilles au niveau de la région de Rabat-Salé-Kenitra, notamment en ce qui concerne le programme de relogement au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara en tant que programme pilote, conclut le communiqué.