Congo-Kinshasa: Eradication de la corruption - La LICOPADEL s'engage à conscientiser les gestionnaires publics

C'est au cours d'une table ronde sur la lutte contre la corruption organisée par La ligue Congolaise pour la Paix, les Droits de l'homme et les Elections (LICOPADEL), Dirigé par Me Pindu Patrick, le mardi 7 décembre dernier en partenariat avec Endowment for Democracy (NED) que cette structure a annoncé, au centre pastoral catholique Liloba située dans la commune de Lemba, sa lutte contre la contre la corruption avec les responsables des institutions financières et budgétaire provinciales de l'Etat et les acteurs de la société civile travaillant dans le secteur du budget participatif sur la problématique de la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo.

Ces assises contre la corruption en RDC avaient pour thème : "les enjeux de la corruption en RDC, le rôle du système de la justice et de protection des droits humains dans la consolidation de la lutte contre la corruption". Outre ce thème central, plusieurs autres sous-thèmes ont été abordés à l'instar de Bishop Djamba qui a axé son intervention sur le rôle de la société pour lutter contre la corruption, qui, d'ailleurs, n'a pas caché sa satisfaction de voir la tenue de cette table-ronde et par la même occasion souhaite sa pérennisation. Aussi, le Président du Tribunal de Grande Instance de Matete, Mathieu Ewanga s'est focalisé sur le rôle de la justice pour la réduction de la corruption sous toutes ses formes en RDC. Il a en outre souligné que les tribunaux doivent amener la population à comprendre que ce phénomène n'est pas bon et anéanti le développement de la République démocratique du Congo.

D'ailleurs, ajoute-t-il, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui prône un Etat de droit, a toujours rappelé que la corruption ne facilite pas le développement du pays.

Selon le secrétaire exécutif National de la LICOPADEL, M. Philip Mangala, cette table ronde est organisée en vue de permettre aux participants de bien comprendre et de s'approprier des notions de la bonne gouvernance pour lutter contre la corruption.

A l'issue de cette table ronde, il s'est observé que l'évolution des textes juridiques relatifs à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont été beaucoup plus difficiles dans l'application en République Démocratique du Congo.