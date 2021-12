Congo-Kinshasa: De nouveaux cas testés positifs - Dr. Jean-jacques Muyembe relance l'appel à la vaccination générale de la population

Quelques jours après l'annonce du renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie à covid-19 par les autorités du pays, le Comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 constate la montée exponentielle des cas tant à Kinshasa que dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo.

Alors, pour stopper cet élan dangereux, le Docteur Jean-jacques Muyembe a, au cours d'un point de presse organisé hier, mercredi 8 décembre 2021, par le Comité de Risque et Engagement Communautaire (CREC), lancé un appel à la vaccination, à l'intention de toutes les personnes qui trainent encore les pas. Devant les journalistes venus nombreux avoir des nouvelles sur l'évolution de la pandémie à Corona en RDC, le Professeur Muyembe a appelé à la prudence car, a-t-il révélé, la quatrième vague, qui est déjà dans nos murs, s'annonce très dangeureuse. Pour y faire face, il a insisté sur l'observance scrupuleuse des gestes barrières notamment, le lavage des mains, la distenciation physique et tant d'autres. Très particulièrement, il a invité les responsables des établissements scolaires et universitaires à veiller sur cette riposte.

"Nous devons être vigilants en respectant les gestes barrières notamment : la distanciation sociale, port du masque, lavage des mains... Mais, restons attentifs comme nous le faisons jusqu'à présent, en nous faisant vacciner pour avoir une immunité collective le plus rapidement possible. Nous pensons maintenant que nous sommes en pleine 4ème vague parceque le nombre de cas ne font qu'augmenter au jour le jour et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la 3ème vague, avec plus de deux cents (200) cas en moyenne par jour. Nous pensons qu'avec les menaces que nous avons actuelement du variant Sud-Africain, la sitution va s'empirer et nous risquons d'avoir une épidemie importante de la covid-19, dans les jours à avenir", a-t-il prevenu.

Quant au variant Sud-Africain (Omicron), le professeur Jean-jeacques Muyembe a fustigé les mesures prises par l'Union Européenne d'interdire les voyages de ressortissants de pays maghrébins pendant cette période de crise sanitaire. D'après lui, l'éradication de la pandémie à Coranavirus, après autant de variants, devrait être méthodique et non restructive des mouvements des africains dans plusieurs pays d'Europe.

Plus loin, le Docteur Muyembe a brandi une nouvelle mesure, au-delà de celles édictées par les autorités. Il s'agit de l'interdiction aux personnes non vaccinées d'être reçues par les plus hautes autorités de la République, en commençant par le Chef de l'Etat, les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, le Premier Ministre, les membres du gouvernement, le chef d'état-major des FARDC, les officiers de la Police Nationale, la Gouverneur de la Banque centrale, voire les gouverneurs des provinces.

Pour limiter au maximum le risque de propagation du Corona, le n°1 de l'INRB exhorte les ministres de l'ESU, de l'EPST ainsi que celui des transports à faire appliquer toutes les mesures prises par l'équipe de riposte en collaboration avec la Task Force, dans des écoles et Universités. "Le Ministre de l'EPST doit veiller pour que les gestes barrières soient respectés dans les écoles, d'autant plus que maintenant la maladie est en train de se transmettre de l'adulte à l'enfant, voilà pourquoi nous devons prendre des mesures à ce niveau pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on pourra détecter un cas dans une école pour empêcher que le virus ne puisse se rependre dans toute l'école", a-t-il insisté.

Dans le souci de faire taire les doutes dans l'opinion publique sur la problématique de vaccin, Dr. Muyembe a clairement dit qu'il appartient à chaque congolais d'opérer son choix sur les cinq vaccins dont dispose le pays actuellement notamment, Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Sinovax et Jokson-Johnson. Il a, ainsi, indiqué que tous ces vaccins sont efficaces pour lutter contre le Coronavirus.