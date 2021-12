Congo-Kinshasa: Lutte contre la pandémie à Covid-19 - Le FNSCC reçoit un don des Kits de la Société Orange RDC

Toujours déterminé à faire échec à la propagation de la pandémie à Covid-19 en répondant scrupuleusement aux objectifs lui assignés par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds National de Solidarité contre le Coronavirus (FNSCC) continue à recevoir des dons venant de ses différents partenaires.

Ce mercredi 8 décembre 2021, la société de télécommunications Orange RDC a, à travers sa Fondation Orange RDC, remis un lot de matériels de protection pour les personnels soignants et aux structures impliquées dans la riposte entre les mains du Coordonnateur du FNSCC, Dominique Mukanya. Lesquels matériels ont été directement distribués dans des hôpitaux à travers les différents responsables venus répondre à l'invitation du FNSCC afin de bien prendre en charge les malades qui viennent vers eux.

C'est avec un don composé de 50.000 masques chirurgicaux, 2.000 masques KN95, 25.000 gants en nitriles, 3.000 blouses et chariotes médicales, 3.000 lunettes de protection, 2.000 visières de protection, 1.000 combinaisons complètes de protection, 100 thermomètres sans contact, 50 Kits lave-mains avec pédales et de 2.400 pièces de savons liquides que la société Orange RDC s'est rendue au siège du Fonds National de Solidarité Contre la Covid-19.

Avec à sa tête, monsieur Paulin Mukendi, Directeur Régions Kinshasa-Bandundu et madame Josy N'kongo, responsable de la Fondation Orange RDC, cette délégation de la Société Orange RDC a juste répondu à l'annonce du gouvernement faite le 04 décembre dernier, portant sur la progression des cas de Covid-19 à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique Australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde nécessitant ainsi le renforcement des mesures de prévention et de la lutte contre la pandémie à Covid-19 en République Démocratique du Congo.

Outre ce lot important de matériel de protection, la Société Orange RDC a également fait un don d'un conteneur de gel désinfectant au Fonds National pour renforcer cette protection au sein de différentes organisations de lutte contre cette pandémie mortelle du Covid-19 et centres de vaccination.

Réceptionnant ce lot, le Coordonnateur du Fonds National de Solidarité Contre le Covid-19 a, au nom du comité de gestion de cette structure, montré sa reconnaissance à la société Orange RDC qui ne ménage aucun effort appuyer et accompagner le travail que fait sur le terrain le FNSCC. Il a par la suite rappelé que la Société Orange RDC n'est pas à sa première action dans l'accompagnement du Fonds, en ajoutant que c'est pour la deuxième fois que cette dernière vient au secours au Fonds. Et aux structures partenaires bénéficiaires de ces Kits, le numéro un du FNSCC, il a souligné que ces Kits sont destinés exclusivement aux centres hospitaliers qui sont identifiés comme sites de vaccination.

"Il est de notre devoir d'insister là-dessus, que c'est dans la vision de la recommandation qui a été donnée par le gouvernement à la fin de la table ronde qui a réuni tous les partenaires et les acteurs de terrain, dans la riposte. Le gouvernement a donc recommandé vivement la vaccination comme l'un des moyens pour booter dehors cette pandémie qui nous met en difficulté depuis bientôt 2 ans", a fait savoir le Coordonnateur Dominique Mukanya avant d'interpeller les bénéficiaires d'en faire bon usage en père de famille.

"Vous êtes au front et nous apprécions les sacrifices et les efforts que vous fournissez pour vous mettre au-devant avec tous les risques que cela comporte au-devant de cette riposte pour que vos frères et sœurs soient protégés et pour cette circonstance, nous voulons vous protéger vous-mêmes pour que vous soyez les premiers à l'être lorsque vous allez recevoir les candidats aux vaccins, et que les choses se passent dans le bonnes conditions ou les conditions les meilleures.

Donc, faites bon usage et nous avons confiance en vous puisque ce n'est pas la première fois que vous recevez les Kits de nôtre et nous sommes convaincus que nous aurons les résultats de votre travail pour permettre de booster le taux de vaccination afin que nous puissions atteindre l'immunité collective qui est tant recherchée pour que nous puissions vivre en paix", a-t-il conclu.

Il faut souligner que tous les quatre districts de la Ville-Province de Kinshasa ont été servis. A Lukunga : il y a eu l'Hôpital Vijana, le Centre de Santé Luyindu et l'Hôpital Provincial de Référence de Kinshasa. A la Funa : Le Centre Mère et Enfant de Bumbu, le Centre Hospitalier Libikisi et l'Hôpital général de Makala (SANA). A Mont Amba : L'Hôpital Général de Kisenso, le Centre de Santé Camp Kabila et le Centre Hospitalier Bondeko. A la Tshangu : l'Hôpital Général Beaudouin 1er et l'Hôpital Kimbaguiste.