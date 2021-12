Angola: Bornito de Sousa valorise la protection de l'enfance

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a salué mardi la performance de l'Exécutif dans la protection des enfants et leur accès au système éducatif.

Bornito de Sousa, qui s'exprimait lors de la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la fondation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a déclaré que " l'enfant est l'avenir ", d'où l'obligation de le considérer en priorité.

Il a informé que l'Angola, avec l'un des taux de natalité les plus élevés, peut être considéré comme l'un des mieux servis en termes de législation protégeant les droits de l'enfant, de la Constitution aux normes infra-constitutionnelles.

Le vice-président de la République a souligné la nécessité de plus d'actions pour réduire à zéro le nombre d'enfants non scolarisés, mener un vaste programme d'inclusion numérique dès le plus jeune âge et éviter que davantage de jeunes ne soient exclus du marché du travail, de plus en plus technologique et global.

Il a également estimé que davantage d'actions étaient nécessaires pour que les filles poursuivent leurs études et pour réduire les cas de grossesses précoces ou d'enfants en conflit avec la loi.

Il demande que des précautions soient prises en matière d'hygiène intime féminine et que la situation s'améliore en ce qui concerne les violences à l'encontre des enfants, les accusations de sorcellerie et d'abus à l'encontre des mineurs, qui atteignent des chiffres inquiétants.

Bornito de Sousa a salué l'initiative de l'Exécutif angolais de lancer la ligne téléphonique "15015 SOS Criança", pour signaler les cas de danger ou de violence contre les enfants ou même les enfants des rues, appelant à la solidarité, au volontariat social et à l'implication de toute la société dans cette cause.

Bornito de Sousa a souligné la pertinence des actions menées par l'UNICEF en Angola et dans plus de 190 pays et territoires à travers le monde, pour le partenariat mondial pour le bien commun, en faveur des enfants, en faveur de l'avenir.

Il a valorisé les initiatives liées à l'éducation spéciale et à la prise en charge et à l'appréciation des enfants ayant des besoins spéciaux, des personnes handicapées, des enfants autistes et des enfants surdoués, notamment celles développées par la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Il a exprimé sa solidarité et sa reconnaissance à ceux qui, sous le mandat des Nations Unies, souvent dans des conditions difficiles, ou au péril de leur vie, ont pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant, parfois dans des régions où même des adultes affrontent de graves problèmes.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ivan Yerovi, Représentant de l'UNICEF en Angola, Zahira Virani, Coordonnatrice résidente des Nations Unies, et des membres de l'Exécutif angolais et des représentants les agences des Nations Unies.