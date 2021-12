Algérie: Finances - Finalisation du processus de réorganisation des services centraux

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a procédé à l'installation de plusieurs cadres au sein de différentes directions du ministère des Finances, permettant de finaliser le processus de réorganisation des services centraux de ce département.

"M. Benabderrahmane a procédé, lundi 06 décembre 2021, à l'installation des cadres désignés au titre de la Direction générale du Domaine national, de la Direction générale de la Trésorerie, de la Gestion comptable et des Opérations financières de l'Etat, ainsi que de la Direction générale de la Numérisation, de la Digitalisation et des Systèmes d'information économiques", a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Cette installation a permis, ainsi, de finaliser le processus de réorganisation des services centraux du ministère des Finances, et ce, en application des dispositions du décret exécutif n 21-252 du 06 juin 2021, affirme le communiqué.

A cette occasion, M. Benabderrahmane, cité par le communiqué, a appelé les directions générales concernées à "converger vers la concrétisation de la démarche stratégique engagée à cet effet".

Il a indiqué, également, que "la création de la nouvelle Direction générale de la Numérisation, de la Digitalisation et des Systèmes d'information économiques, traduit le sens de responsabilité, du ministère des Finances, en tant qu'administration régalienne, de veiller à ce que les dispositifs de réformes et de modernisation puissent atteindre leurs objectifs d'efficacité et de transparence".

Cette nouvelle structure, explique le Premier ministre, ministre des Finances, sera chargée de veiller à la généralisation de la numérisation des structures du ministère des Finances en assurant "une cohérence et une interopérabilité de leurs systèmes d'information dans le cadre d'un nouveau schéma directeur informatique stratégique".

Cette réorganisation permettra, également, "d'appuyer le programme de réforme et de modernisation de l'administration du domaine national qui vise l'amélioration de son niveau de performance et d'efficacité, et à la préservation et à la protection du domaine national", a souligné M. Benabderrahmane, rappelant dans cette optique, que l'administration du domaine national a lancé un processus de dématérialisation et de simplification des procédures en vue de lutter contre les effets pervers de la bureaucratie.

Le Premier ministre, ministre des Finances, a par ailleurs, exhorté "tous les cadres concernés à instaurer une véritable relation de confiance intra-services d'une part, et d'autre part entre les services du ministère des Finances, les citoyens et les opérateurs économiques", selon le communiqué.