Sahara Occidental: Des avancées en termes d'organisation administrative en dépit des difficultés

- Le ministre de l'Intérieur sahraoui, membre du secrétariat national du Front Polisario, Mansour Omar a affirmé que l'Etat sahraoui avait réalisé des avancées considérables en termes d'organisation et d'administration, en dépit des conditions difficiles marquées par une résistance sur tous les fronts.

Accueillant une caravane de solidarité provenant du Pays basque au nord de l'Espagne, le ministre sahraoui a déclaré que "l'occupant marocain n'a pas pu freiner la lutte sahraouie pendant plus de 46 ans, la partie sahraouie ayant prouvé sa capacité à triompher et faire face à la force coloniale marocaine".

Evoquant "l'expérience sahraouie dans la bataille de la construction et de la libération ainsi que les développements du dossier sahraoui", le ministre sahraoui a mis en avant "l'état prêt du front Polisario et l'Etat sahraoui à toutes les opérations de combat pour répondre aux aspirations du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance".

Il a salué, par ailleurs, la délégation basque qui s'est déplacée jusqu'aux camps des réfugiés, signe de la solidarité basque avec le peuple sahraoui et sa cause juste.

Arrivée à Aousserd, cette caravane de solidarité destinée au secteur de la police publique sahraouie compte des dizaines de véhicules et de voitures touristiques ainsi que des aides et différents équipements et matériels.