Cote d'Ivoire: Angèle Gnogbo, initiatrice de "waouhdays" - "Ce sont des journées au cours desquelles nous venons en aide aux personnes vulnérables"

Le samedi 4 décembre 2021, à Abidjan-Cocody, une équipe de bénévoles à travers une journée dénommée "WhaouDays" a procédé à la remise de kits en vivre et non vivre à l'Ong Remar et l'Ong "Un cœur, une main".

" C'est un événement qui va se faire deux fois par an. Ce sont des journées au cours desquelles nous venons en aide aux personnes vulnérables. Nous allons également choisir des thématiques. Cette année, il n'y a pas eu de thématique précise. Cependant, pour les prochaines éditions, nous pouvons aller au niveau de la santé, de l'éducation. Et c'est en fonction de la thématique que nous choisissons une organisation ou un groupe de personnes à aider. Ça sera des journées de bienfaisance ", a dit, Angèle Gnogbo, initiatrice de "WaouhDay".

Pour cette édition, l'Ong Remar et l'Ong "Un cœur, une main" ont été les bénéficiaires des dons composés du riz, du sucre, de l'huile et des produits d'hygiène. Cette journée a été meublée par un panel autour du thème " Organisations humanitaires, politique d'accompagnement et de réinsertion ".

Animés par Marie-Ange Oré, responsable projets de l'Ong "Un cœur, une main" et Sansan Kambou, expert en Gestion de projets humanitaires et de développement. Angèle Gnogbo a donné la motivation du choix de cette thématique. " Aujourd'hui, la plupart des organisations humanitaires sont critiquées dans leur politique d'accompagnement, les gens ne comprennent pas le fonctionnement des organisations, nous nous sommes dit alors qu'il faut qu'on crée un cadre pour que la population puisse comprendre ", a-t-elle conclu.