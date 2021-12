Togo: Pasteur Edoh et le MMLK lancent l'opération "Tour de Jéricho"

MMLK / AUX GRANDS MAUX, LES GRANDS REMÈDES

Appel à une opération "TOUR DE JÉRICHO" comme mot d'ordre de CHANTS ET LOUANGES populaires de partout sur le territoire national le 12 décembre 2021 POUR RENVERSER LES MURAILLES ET LES CHAÎNES DE LA SERVITUDE

L'heure de réécrire une nouvelle page spirituelle dans l'histoire de la société togolaise a sonné et les moments à venir seront très déterminants pour les bouleversements utiles et salutaires à toutes les filles et à tous les fils du pays.

En effet, la crise sanitaire à COVID 19 au Togo, tend à dépasser la frontière de maladie pour s'imposer en combat spirituel heurtant la foi des croyants.

Pour tous ceux qui croient que Dieu, le Créateur a toujours en sa main, FORCE ET PUISSANCE en sorte que nul ne peut lui résister, l'histoire biblique depuis la création de l'humanité, a prouvé inévitablement que les combats et les épreuves les plus féroces et redoutables, ont été triomphalement et victorieusement maîtrisés à travers les CHANTS ET LOUANGES à l' Eternel des Armées ( mur de Jéricho, Paul et Silas en Prison, Israël contre Ammon et Moab etc).

Comme jadis, les défis auxquels le peuple de Dieu (Chrétiens) est confronté aujourd'hui avec le géant du pass vaccinal et du test PCR avant d'accéder aux temples, peuvent être encore relevés sans difficultés ni affrontements physiques. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ni physiques mais spirituelles capables de renverser les forteresses et tous les raisonnements faux de l'ennemi.

Pour ce faire, le Mouvement Martin Luther King appelle tous les chrétiens à une opération TOUR DE JÉRICHO le 12 décembre prochain avec des CHANTS ET LOUANGES en l'honneur du Très Haut de partout (rues, maisons, champs, véhicules) sur le territoire national conformément aux saintes écritures selon 2 Chroniques 20 : 17- 22 *"Vous n'aurez point à combattre en cette affaire : présentez vous, Tenez vous et vous verrez la délivrance que l' Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, NE CRAIGNEZ POINT ET NE VOUS EFFRAYEZ POINT, DEMAIN SORTEZ À LEUR RENCONTRE ET L'ETERNEL SERA AVEC VOUS ! .... Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ils Étaient étourdis et BATTUS."*