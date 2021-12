Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - le ministre de la Défense galvanise les troupe à Inata et Arbinda

A l'occasion, les deux hauts responsables militaires ont échangé avec les hommes et ont évalué la situation opérationnelle. Ils ont, à Arbinda, rencontré les autorités administratives, coutumières et réligieuses, pour leur transmettre un message d'espoir et leur dire combien leur combativité auprès des unités est fortement appréciée.

Des sujets relatifs aux conditions des VDP, des déplacés internes et bien d'autres relatifs aux conséquences du terrorisme ont été abordés .

Cette sortie a permis de voir des hommes engagés et déterminés, dans des conditions très exigeantes, à défendre vigoureusement la Patrie à Inata et Arbinda.

"Je retiendrai surtout la parfaite symbiose entre VDP, gendarmes et militaires d'une part, et entre forces de défense et population d'autre part à Arbinda. Cet exemple mérite d'être dupliqué dans d'autres localités", dira le MDNAC.

Pour le représentant des notables de Arbinda, cette visite, au-delà de la considération à eux faite, met du baume dans leurs cœurs. Il en a profité pour magnifier la parfaite entente entre populations et FDS avant de conclure que Arbinda restera debout.

Il faut noter que c'est une population sortie nombreuse qui a accueilli le MDNAC et sa suite à Arbinda.