Cote d'Ivoire: Congrès africain des parcs et réserves - Le ministère de l'Environnement invité en mars prochain à Kigali

L'invitation a été faite au cours d'une audience en marge d'une audience à son Cabinet à la Tour D de la Cité administrative au Plateau.

Tanya Merceron, coordinatrice Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (Biopama) - financé par l'Union européenne et l'organisation des États ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) - a invité le décembre 2021, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (Minedd) à prendre part à la première édition du Congrès des parcs africains prévu du 7 au 12 mars 2022, à Kigali au Rwanda.

C'était au cours d'une audience accordée à la délégation qu'elle a conduite en marge de l'Assemblée générale constitutive du Réseau africain des coaches pour l'efficacité de gestion des aires protégées (Racegap) - doublée d'une session de formations desdits coaches - qui se tient, du 6 au 10 décembre, à Abidjan-Cocody-Angré.

Elle était entourée d'Hadja Aïssatou Sy Seydi, représentant l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest (Obapao) et du Colonel Issa Diarrassouba, chef de la Cellule de contrôle et de planification de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) et secrétaire exécutif du Racegap.

Tanya Merceron a souligné l'importance de ce rendez-vous en ce qu'il représente la plus grande plateforme de retrouvailles et d'échanges dont les Africains disposeront pour discuter des grands enjeux environnementaux et climatiques, à l'instar des autres ensembles régionaux.

La coordinatrice du Biopama a également dit sa disponibilité à mettre à disposition une note de plaidoirie relativement à la sollicitation du ministère par Hadja Aïssatou Sy Seydi, pour appuyer l'Obapao dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2d).

Hadja Aïssatou Sy Seydi, a également sollicité un renforcement du mécanisme de remontée des informations et des données entre l'Oipr et l'Obapao.

Pour sa part, Parfait Kouakou Kouadio, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, a promis de transmettre fidèlement le contenu des échanges à son mandant. Ce, dans le sens d'un engagement à fournir un appui du département ministériel aux différentes initiatives susmentionnées.

Outre le Colonel Issa Diarrassouba, Parfait Kouakou Kouadio a exprimé les félicitations du Minedd à Leonidas Nzigiyimpa, président du Racegap.